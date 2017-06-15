«Прямая линия» с Владимиром Путиным: онлайн

Сегодня Владимир Путин проводит ежегодную «прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы граждан. По данным на утро четверга поступило около 1 млн 800 тыс. вопросов, прием обращений граждан будет идти до завершения «линии».

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.