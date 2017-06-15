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«Прямая линия» с Владимиром Путиным: онлайн

12:19 15.06.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Сегодня Владимир Путин проводит ежегодную «прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы граждан. По данным на утро четверга поступило около 1 млн 800 тыс. вопросов, прием обращений граждан будет идти до завершения «линии».

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.06.2017, 14:48
ВВ

Терпи. После выборов решим.
15.06.2017, 14:32
Мдя-я-я...

Шоу "Ленин и печники".
15.06.2017, 14:30
Контрразведчик

Владимир Владимирович, Мы вас поддерживаем! Но вот только Мы вас просим, выгоните из России азеров, ар и кыргубекистанцев, и цены на продукты упадут сразу в 2 раза!
Все комментарии (9)
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