]]> ]]>
Главная В России Новости

Минобороны проверяет данные об уничтожении лидера ИГ при ударе ВКС‍

10:43 16.06.2017
Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. Стоп-кадр с видео в YouTube
Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Минобороны проверяет данные о том, что российская авиация уничтожила главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании [по участникам которого был нанесен удар] присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве обороны добавили, что в результате этой атаки, проведенной самолетами Су-35 и Су-34, уничтожены главари, входившие в состав «военного совета» группировки, а также «около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

Сведения о предстоящем совещании лидеров запрещенной в РФ ИГ в южном предместье Ракки российские военные получили в конце мая. В ходе проверки информации удалось выяснить, что участники встречи хотели спланировать маршруты выхода боевиков из города через так называемый южный коридор.

Удар был нанесен ночью 28 мая после того, как данные о месте и времени мероприятия были подтверждены через съемку беспилотниками. О действиях российской авиации была заранее уведомлена американская сторона.

В Минобороны указали, что среди ликвидированных террористов — «эмир» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальник службы безопасности» ИГ (запрещена на территории РФ) Сулейман Аль-Шауах.

Сообщения об уничтожении аль-Багдади появляются в СМИ регулярно, однако пока они не подтверждались.

Темы: Сирия, Военная авиация РФ, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.06.2017, 16:10
Ничего не поделаешь

Это жизнь. Хотя в плоской украинской башке может это и не укладываться.
16.06.2017, 16:08
Хе Хе

А кто вам сказал, что конкретизировали место атаки . Было сказано, что в определённом районе будет работать авиация. Район мог быть вполне обширным .
16.06.2017, 16:05
Павел

Что брехня?
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.