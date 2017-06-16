Минобороны проверяет данные об уничтожении лидера ИГ при ударе ВКС‍

Минобороны проверяет данные о том, что российская авиация уничтожила главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании [по участникам которого был нанесен удар] присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве обороны добавили, что в результате этой атаки, проведенной самолетами Су-35 и Су-34, уничтожены главари, входившие в состав «военного совета» группировки, а также «около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

Сведения о предстоящем совещании лидеров запрещенной в РФ ИГ в южном предместье Ракки российские военные получили в конце мая. В ходе проверки информации удалось выяснить, что участники встречи хотели спланировать маршруты выхода боевиков из города через так называемый южный коридор.

Удар был нанесен ночью 28 мая после того, как данные о месте и времени мероприятия были подтверждены через съемку беспилотниками. О действиях российской авиации была заранее уведомлена американская сторона.

В Минобороны указали, что среди ликвидированных террористов — «эмир» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальник службы безопасности» ИГ (запрещена на территории РФ) Сулейман Аль-Шауах.

Сообщения об уничтожении аль-Багдади появляются в СМИ регулярно, однако пока они не подтверждались.