«Всё может решить только президент Владимир Путин»

Экономист Дмитрий Ушаков анализирует ответы президента на «прямой линии»

Завершившаяся 15-ая прямая линия президента в очередной раз показала: Владимир Путин знает всё. Всё, о чём рапортует правительство.

Именно данные правительства легли в основу вступительного слова президента, где он констатировал, «…что рецессия в российской экономике преодолена и мы перешли к периоду роста», что инвестиции в основной капитал растут быстрее, чем экономика в целом, а это поможет ускорить экономический рост.

Однако президента тревожит проблема бедности, но она не так критична, как в начале и середине 1990-х годов, когда доходы ниже прожиточного минимума получали около 40 млн человек.

Слова президента отражают заявления правительства и Минэкономразвития о преодолении рецессии и о выходе на новый виток экономического роста, которые я оценивал скорее как «вербальные интервенции», нежели как реальную действительность.

Ведь как человек может почувствовать экономический рост, если его уровень жизни падает? А предприятия как начнут раскачивать экономический рост при существенном сокращении внутреннего потребительского спроса (ввиду упавшего уровня жизни граждан) и при крайне высоких ставках по кредитам в коммерческих банках?

Если посмотреть в документы правительства, в обновленный прогноз социально-экономического развития, который специально был разработан для законопроекта об изменениях федерального бюджета на 2017 год, то мы увидим, что объем инвестиций в основной капитал уменьшается, а не увеличивается: с 15 905 млрд рублей в первоначальном прогнозе до 15 731 млрд рублей в обновленном.

В макропрогнозе правительством признаётся, что основным инвестиционным ресурсом в среднесрочной перспективе будут являться собственные средства организаций. Фактически это означает, что предложить дешёвые финансовые средства для ускорения процесса инвестиционной активности государство не может, а инвестиций государства из федерального бюджета недостаточно для преодоления спада, государственные инвестиции перестали толкать экономику вперёд.

А утверждение правительства о том, что основой роста инвестиционной активности будет повышение доверия бизнеса (к государству) весьма спорно – достаточно посмотреть на 50 изменений с 2016 года по настоящее время только второй части Налогового кодекса, чтобы понять, что государство меняет правила игры без существенной оглядки на бизнес.

К тому же правительство ожидает существенного роста инвестиций в строительной отрасли и операции с недвижимым имуществом, что сразу наталкивает на мысль, эти инвестиции «сидят» в 450 млрд рублей, которые будут потрачены на программу «реновации хрущевок» в Москве.

Правительство ожидает, что прогнозируемый рост заработной платы будет соответствовать потенциальному росту экономики, что связывается с положительной динамикой доходов от предпринимательской деятельности. В то же время целевой вариант макропрогноза – 2035 предполагает рост зарплаты ниже, чем рост экономики. А сам рост экономики и так прогнозируется, мягко говоря, скромным. В итоге реальные доходы населения, за последние два года упавшие на 9%, только к 2022 г. достигнут уровня докризисного 2013 года.

По данным Росстата, в апреле 2017 года (апрель – это последние актуальные данные на сегодня) среднедушевые доходы населения сократились даже в номинальном выражении – до 30 493 руб. против 31 455 руб. в апреле 2016 года. Напомню, что по итогам всего 2016 года падение реальных доходов населения составило 5,9%. А тут даже номинальные доходы (без учета инфляции) снизились. Спад реальных располагаемых доходов (с учетом инфляции и обязательных платежей) составил 7,6% (к апрелю 2016 года), став самым большим с августа 2016 года.

Всё это говорит о том, что прогноз просто подгоняется под нужды бюджета, под создание видимости роста благосостояния населения. И эта видимость роста экономики и видимость роста благосостояния населения докладывается президенту. И именно эта видимость является причиной искреннего удивления президента, когда ему задают вопросы и говорят про зарплаты в 7 тысяч рублей в детском саду, про 16 тысяч рублей у молодого учителя, про пенсию в 9 тысяч рублей при счете за коммунальные услуги и квартплату в 7 тысяч рублей.

Неплохие майские Указы президента о повышении зарплат бюджетникам практически полностью размыты корректировками методик, которые правительство применяет для расчетов повышения зарплат. Президент, естественно, знает, что на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году предусмотрено 40 млрд рублей в федеральном бюджете. Хотя только в 2015 году планировалось, что расходы на эти цели должны были составить 120 млрд рублей.

Но в целом об экономике и о модели экономического развития страны на прямой линии говорилось очень мало. Каких-то программных вещей, задающих курс, не было. Наоборот, сглаживание острых вопросов – про повышение пенсионного возраста, про налоговую систему, про благосостояние граждан – и акцент на очевидных мерах в части роста производительности труда, совершенствования методов управления и цифровой экономике.

Поступившие на прямую линию 2 миллиона вопросов по-прежнему, как и в предыдущие годы, показывают, что исполнительная власть работает плохо, всё может решить только президент в рамках ручного управления. И не только решить, но и снять социальную напряженность.