«Как я на Первом канале осадил «свидомых». Наука против пропаганды»

Рассказ профессора Клесова о том, как на Первом канале ему пришлось спорить со «свидомыми»

Я оказался в Останкино, на телепередаче 1-го канала «Время покажет». Меня, признаться, ввели в заблуждение тем, что редактор телеканала сообщила, что «поговорим о ДНК-генеалогии русских и украинцев на часовой передаче», и я понял это так, что мы сядем с ведущим за стол, как обычно в таких передачах, и я за час расскажу многомиллионной аудитории о том, что такое ДНК-генеалогия, поделюсь о новых данных об истории русского и украинского народов, и их происхождении, на основании ископаемых ДНК и ДНК-тестов современников.

Правда, перед самой передачей мне сообщили, что буду одним из экспертов, приглашенных на эфир и что «там будут много кричать». Я понял, что будет что-то не то. Так и оказалось – меня зазвали на передачу «Время покажет», посвященную в значительной степени современной Украине.

Крику действительно было много, в основном (или исключительно) от украинских пропагандистов и их сторонников, среди которых был некто Амнуэль, который сидел в ряду передо мной, и там же известная «телезвезда» Ковтун, рядом с ним крикливый свидомый националист, который все время переключал внимание на себя. Поскольку они были мне крайне неприятны по предыдущим передачам, вступать с ними в перебранку не было никакого смысла. Мне вообще непонятно, почему их постоянно приглашают на все передачи этой серии, они давно освоились и обнаглели. В США такое трудно себе представить, чтобы явных недругов страны постоянно приглашали на телепередачи, да еще практически без лимита времени. Понимаю, что их надо показывать стране как раздражающий фактор, вызывающий отвращение, но почему одних и тех же?

Амнуэль вообще не украинец, но, на мой взгляд, откровенный русофоб. То же самое, зачем его тянут буквально на все передачи? Его, который любое положение тут же разворачивает против России? Короче, когда очередь дошла до меня, и по плану (и по сигналу) ведущих рядом со мной села девушка с микрофоном, и ведущая спросила, что там с «генетикой» русских и украинцев, я сказал, что украинские «ДНК-генеалоги» время от времени присылают мне свои книги, в которых сообщают, что русские – это сплошные финно-угры и монголы, что русские-славяне поэтому давно выродились, и совершенно отличаются от украинцев. Но это абсолютно неверно, разницы между русскими, украинцами и белорусами нет никакой, и я привел проценты по родам-гаплогруппам, хотя проценты вряд ли представляют интерес для телезрителей.

Собственно, быть финно-угром или монголом совершенно незазорно, но русские на самом деле имеют другое происхождение, есть историческая правда и научные данные. Ковтун, перебивая меня, тут же заголосил, «а вот другие ученые думают иначе», на что ведущий заметил, насколько Ковтуну не нравится, что украинцы и русские по происхождению практически одинаковы. Тут подключился «свидомый», и тоже заголосил, что «есть данные российских генетиков», что русские – это финно-угры. Да знаем мы эти «данные» – это фальшивка Балановских, о чем я не раз излагал в сети. Сейчас, по мере развития событий на Украине, они опомнились, и начали активно отказываться от своих слов. Но слово – не воробей, их пассажи давно стали знаменем украинских националистов, и цитируют они именно Балановских. В передаче «Время покажет» от 22 мая (Первый канал ТВ), очередной украинский националист сообщил, что русские – это «финно-угры», сославшись на результаты «российских генетиков» (фрагмент начиная с 1:17.33, и украинский националист со ссылками на «российских генетиков» – 1:19.03).

Поскольку эти «свидомые» криками не дали мне продолжить, пришлось их осадить, и они заткнулись. Видимо, мой лауреатский знак Госпремии СССР помог, собственно, потому я его и прикрепляю. Замолчали, и я свои примеры и объяснения почти закончил уже в тишине, хотя ведущие договорить не дали, у них свои задачи и свой хронометр, и они побежали дальше.

Тут же объявили перерыв, и ко мне к моему неудовольствию подошел Амнуэль, спросив, за что я получил лауреатский знак. Видимо, проглотив мои слова в реплике в ходе дискуссии, что я его речи слушал с большим неудовольствием. Говорить с ним никакого удовольствия действительно не было, но я ответил, что за науку, а именно за биотехнологию и медицинскую биохимию. И добавил, что занимаюсь и ДНК-генеалогией евреев, намекая на самого Амнуэля. На что он ответил, что он не еврей, а происходит от немки и испанца. Я уж не стал спрашивать, какого рожна он делает тогда на передаче про русских и украинцев, это вопрос скорее к тем, кто его на эти передачи зовет. Услышав, что я из Бостона, он сообщил, что там бывает, и хотел бы встретиться, на что мне пришлось ответить, что вот этого не надо, мне встреча удовольствия не доставит. На том и разошлись.

Автор статьи: Профессор Анатолий Клесов, доктор наук, эксперт проекта Переформат