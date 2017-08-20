Задержан предполагаемый убийца пауэрлифтера Драчева

В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве чемпиона Европы и мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом сообщает агентство AmurMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Защита подозреваемого сразу же развила активную деятельность, стремясь переквалифицировать вменяемую ему статью на более мягкую, добавил собеседник агентства.

Спортсмен был убит утром 20 августа в центре города. У него произошел конфликт с одним из посетителей кафе «Галерея». Тот нанес Драчеву несколько ударов по голове руками и ногами. После драки спортсмен был госпитализирован и умер в реанимации. П факту происшествия СКР по региону возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).