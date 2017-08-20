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Задержан предполагаемый убийца пауэрлифтера Драчева

22:23 20.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве чемпиона Европы и мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом сообщает агентство AmurMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Защита подозреваемого сразу же развила активную деятельность, стремясь переквалифицировать вменяемую ему статью на более мягкую, добавил собеседник агентства.

Спортсмен был убит утром 20 августа в центре города. У него произошел конфликт с одним из посетителей кафе «Галерея». Тот нанес Драчеву несколько ударов по голове руками и ногами. После драки спортсмен был госпитализирован и умер в реанимации. П факту происшествия СКР по региону возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

  

Темы: Россия, Хабаровск, Происшествия, Расследование преступлений в России, Выдающиеся спортсмены в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 00:43
Гость: На мой взгляд,

судя по видео, это умышленное убийство. После вертушки достаточно было одного удара по туловищу, чтобы глубоко выключить соперника, а серия прямых ударов в голову говорит о желании вырубить конкретно, чтобы соперник не встал более.
За свои действия надо отвечать
21.08.2017, 00:08
Гость: Зоя

Это была не драка.
То, что показали видеокамеры иначе, как убийством лежачего на земле человека, не назовешь.
Человек упал, потерял сознание, и убийца подбежал к нему и несколькими страшными по силе ударами в лицо - добил его.
Только почему-то имя убийцы скромно умалчивают.
21.08.2017, 00:04
Гость: Хм

"Храбрец".... Мразь! Сбежал с места драки и скрывался, пока не поймали. Добивал лежащего несколькими ударами. А то он не понимал, что это приведет к смерти?! Урод! Ничего человеского в нем нет. А адвокаты будут "бороться" за смягчение статьи. Ну, надо же, какие у нас "деловые" адвокаты. Бабло можно срубить, и они тут как тут. К слову, владение боевыми искусствами является в таких случаях отягощяющим обстоятельством.
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