Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону возросло до 36

В результате крупного пожара в Ростове-на-Дону за помощью к медикам обратились 36 человек. Четверо из них госпитализированы.

По словам главы регионального минздрава Татьяны Быковской, в больнице находятся трое граждан с ожогами и сотрудник МЧС с черепно-мознговой травмой. В числе тех, кому потребовалась медпомощь, оказались также трое полицейских – они отравились угарным газом, сообщает РИА «Новости».

К настоящему времени пожар локализован. Из зоны возгорания были эвакуированы свыше 600 человек. В администрации города заявили, что все пострадавшие в результате пожара получат единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей.

Пожар начался днем 21 августа с одного из частных домов. В общей сложности огнем охвачены около трех десятков жилых домов. Пока причины возгорания не называются. Депутат Госдумы от «Единой Россия» Антон Гетта обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить версию о поджоге. По словам некоторых пострадавших от пожара, незадолго до инцидента им угрожали из-за отказа продать свои земельные участки.

