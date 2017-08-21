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Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону возросло до 36

20:40 21.08.2017
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В результате крупного пожара в Ростове-на-Дону за помощью к медикам обратились 36 человек. Четверо из них госпитализированы.

По словам главы регионального минздрава Татьяны Быковской, в больнице находятся трое граждан с ожогами и сотрудник МЧС с черепно-мознговой травмой. В числе тех, кому потребовалась медпомощь, оказались также трое полицейских – они отравились угарным газом, сообщает РИА «Новости».

К настоящему времени пожар локализован. Из зоны возгорания были эвакуированы свыше 600 человек. В администрации города заявили, что все пострадавшие в результате пожара получат единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей.

Пожар начался днем 21 августа с одного из частных домов. В общей сложности огнем охвачены около трех десятков жилых домов. Пока причины возгорания не называются. Депутат Госдумы от «Единой Россия» Антон Гетта обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить версию о поджоге. По словам некоторых пострадавших от пожара, незадолго до инцидента им угрожали из-за отказа продать свои земельные участки.
 

Темы: Россия, Ростов-на-Дону, Пожары и возгорания в России, Государственная Дума РФ, МЧС РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 21:24
Егор

Ах как был прав великий Карл Маркс. что за 300 % прибыли капитализм пойдет на любое преступление. И в нынешней России он идет на эти преступления каждый день и не по одному разу. И как правило ему все это сходит с рук.
21.08.2017, 21:18
Bar

Не знаю как с домами,конечно проверить надо, а я бы ещё проверил на поджог и ростовскую область.Бандеровцам и близко и не дорого, а ущерб довольно большой.
21.08.2017, 21:13
Киевский

Ну вот,целую деревню сожгли из за денег. Чем не хатынь ростовская?
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