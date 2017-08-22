Горожане уверены: Ростов-на-Дону подожгли специально

Центр южной столицы выгорел целыми улицами

21 августа Ростов-на-Дону попал в сводки новостей всех федеральных информагентств. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина трагическая — произошел, пожалуй, крупнейший за всю современную историю Ростова-на-Дону пожар. Огнем оказались охвачены целые жилые кварталы в историческом центре города. Вертолеты, пожарные автомобили, полицейское оцепление, шокированные местные жители… Таким запомнится этот день ростовчанам.

Кадр из видео с телеканала ТВ Центр

Говнярка — лакомый район с печальным настоящим

Все началось с того, что загорелись два частных жилых дома на улице Нижегородской, 33. Затем огонь перекинулся на другие дома. Загорелся целый квартал. Микрорайон с непрезентабельным названием Говнярка — один из самых «живописных» в Ростове. Крутой склон к берегу Дона, ростовский порт и почти вплотную к нему примыкающий частный сектор.

Большинство домов — саманные и деревянные жилища, некоторые — без элементарных для нашего времени удобств. Снести Говнярку порывались еще в советское время. Но за долгие десятилетия решить эту задачу цивилизованным способом так и не удалось никому.

Зато несколько лет назад на этот неблагополучный район стали наступать новостройки. Это понятно — место прекрасное, в двух минутах ходьбы — Театральная площадь, главная улица города — Большая Садовая. Одна за другой вдоль улицы Нижегородской выросли «свечки» нового жилого комплекса.

В начале августа 2017 года неожиданно в районе произошло несколько пожаров. Дотла сгорели несколько домов в переулках Чувашском и Марти. В одном из домов хозяину чудом удалось спастись — его разбудили соседи.

Возмущенные местные жители тогда пожаловались журналистам, что к ним незадолго до пожара приходили неизвестные личности и предлагали продать дома и участки. Деньги предлагали небольшие, значительно меньше, чем в реальности стоит земля в самом центре Ростова. Конечно, от таких заманчивых предложений местные жители отказались — кому нужно менять свой домик, пусть и старенький, но в центре и на земле, на стоимость однушки — двушки на далекой городской окраине?

Пожар тушили с помощью вертолетов

21 августа пожар начался именно с Говнярки. Поскольку дома там старые, с деревянными перекрытиями, обшитые досками, потушить первые два дома сразу не удалось. Свою роль сыграл и сильный ветер. Огонь стал перекидываться на другие дома. Позже появится «официальная» версия о том, что якобы загорелся камыш, растущий в балке, а от него и дома.

Но как тогда объяснить, что через непродолжительное время появились новые очаги возгорания — уже не на Говнярке, а в расположенном по соседству с ней старом районе Богатяновка.

Когда-то криминальное сердце Ростова-папы, Богатяновка и сейчас во многом сохраняет свой первозданный облик. Вросшие в землю саманные хатки соседствуют с двухэтажными ветхими домами конца XIX- начала ХХ вв. постройки. Загорелись несколько частных домов в районе пересечения улицы Очаковской и переулка Крепостного, дома на улице 7 февраля, Красных Зорь, в том числе и двухэтажные многоквартирные дома старой постройки. К 17:30 сгорели 11 двухэтажных домов и 14 одноэтажных. Это по официальным данным, а местные жители говорят минимум о 40 сгоревших домах.

Фото с сайта u-f.ru

Ситуация осложнилась тем, что стали взрываться газовые баллоны — во многих домах нет подключения к магистральному газопроводу и жильцы для приготовления пищи использовали баллонный газ. Разумеется, от электричества и газа весь район тут же отключили.

Несмотря на все усилия, пожарным очень долго не удавалось потушить огонь, который охватывал один дом за другим. Площадь пожара составила не менее 10 тыс. кв. метров. В небо были подняты вертолеты, стянуты пожарные наряды не только со всех районов Ростова-на-Дону, но и из соседних населенных пунктов. Задействовали даже знаменитую «амфибию» Бе-200. На месте побывали губернатор Василий Голубев и сити-менеджер Виталий Кушнарев, которые пытались успокоить местных жителей. Голубев заявил, что такого пожара в Ростове-на-Дону не припомнят даже старожилы.

Начальник Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер сообщил, что в тушении пожара было задействовано 2 тысячи человек, 212 единиц техники, в том числе 7 вертолетов. Более пятисот человек были эвакуированы из своих домов — в том числе и из тех, что по счастливой случайности не загорелись. Ведь в них просто невозможно было находиться из-за дыма.

Десятки ростовских семей в одночасье лишились крова над головой. Пока администрация решила разместить их в соседней школе № 5, что на ул. Социалистической. Радует, что сотни неравнодушных ростовчан сразу же бросились сами, без всяких призывов со стороны властей, помогать своим землякам — привозили воду, вещи, изъявляли готовность помочь деньгами и приютить погорельцев. Солидарность горожан оказалась выше всякой похвалы.

«Кому нужна наша земля, те нас и поджигают»

Точка зрения жителей Говнярки и Богатяновки практически однозначна. Они говорят исключительно о криминальном подтексте пожарища. Никто не верит, что из-за случайно загоревшегося камыша мог загореться не только целый квартал Говнярки, но стоящие порознь, на значительном удалении друг от друга, дома Богатяновки.

— Сам следователь мне говорил, что у каждого дома — по четыре очага поджога, — рассказывает корреспонденту «Свободной прессы» местная жительница Наталья Борисовна.

— Кому нужна наша земля, те нас и поджигают, — вторит ей соседка. В случайность пожара никто не верит. Люди рассуждают о том, что такими варварскими методами кто-то пытается избавиться от непрезентабельных районов в самом центре Ростова.

— Нас не сразу начали тушить, более того — и воду отключили в начале, будто бы специально, — рассказывает Ираклий. Жители рассказывают, что очень долго не могли дозвониться в экстренные службы.

Конечно, «у страха глаза велики» и не всем слухам можно верить, но факт остается фактом — уже давно жильцы домов Говнярки говорили о нездоровом интересе неизвестных лиц (которых они называют «черными риелторами») к их жилищам. Да и пожары в начале августа тоже вызывают много вопросов.

Фото с сайта телеканала ТВ Центр

Правда, есть и другие версии. Одна из местных жительниц сообщила, что якобы днем какие-то люди что-то жгли на территории комбината благоустройства, который расположен как раз по ул. Нижегородской. Конечно, озвучивают и более мягкие причины пожара — традиционные плохую проводку и возгорание бытовой техники.

Закрутит ли виновных «тайфун» ответственности?

Разумеется, пожар такого уровня не мог не оставить пострадавших. Не только жилья лишились ростовчане, но многие получили и физические травмы. Сообщается как минимум о 45 пострадавших, среди них не только местные жители, но и сотрудники МЧС и полиции.

В социальных сетях возмущенные ростовчане требуют немедленно начать расследование причин пожара и в случае, если подтвердится версия поджога, привлечь виновных к самой серьезной ответственности.

Тем временем, начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков объявил начало операции «Тайфун». Полицейских на месте пожара действительно было очень много. Сотрудники ДПС регулировали движение и перекрыли подъезды к эпицентру событий, а участковые, оперативники и патрульные стояли в оцеплении, не пропуская к сгоревшим домам любопытных зевак. Для расчистки завалов мобилизовали 200 военнослужащих, расставлены силы и для охраны сгоревших домов от мародеров.

Произошедшим уже заинтересовалась прокуратура донского края, а прокурор Ростовской области Юрий Баранов распорядился провести проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания жилых домов. Городские власти пообещали всем пострадавшим выплатить компенсацию, но размер ее пока не оглашается.