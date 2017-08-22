Жириновский предложил ограничить президентство одним сроком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить полномочия президента в России одним сроком, пишет РИА Новости.

По его словам, его фракция уже неоднократно предлагала установить в Конституции норму не более одного срока на должности президента.

«Пусть это будут пять, шесть, семь лет, но только один срок и все», - заявил Жириновский.

На текущий момент гражданин России может занимать пост президента страны не более двух шестилетних сроков подряд. По мнению политика это «очень много».

«Два срока по шесть лет — это очень много, да еще и возможность вернуться в третий и четвертый раз на пост, пропусти одни выборы», - добавил он.

Ранее Жириновский заявил о том, что намерен вновь баллотироваться в президенты в 2018 году. Политик уже участвовал в выборах в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.