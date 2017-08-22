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Жириновский предложил ограничить президентство одним сроком

14:37 22.08.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить полномочия президента в России одним сроком, пишет РИА Новости.

По его словам, его фракция уже неоднократно предлагала установить в Конституции норму не более одного срока на должности президента.

«Пусть это будут пять, шесть, семь лет, но только один срок и все», - заявил Жириновский.

На текущий момент гражданин России может занимать пост президента страны не более двух шестилетних сроков подряд. По мнению политика это «очень много».

«Два срока по шесть лет — это очень много, да еще и возможность вернуться в третий и четвертый раз на пост, пропусти одни выборы», - добавил он.

Ранее Жириновский заявил о том, что намерен вновь баллотироваться в президенты в 2018 году. Политик уже участвовал в выборах в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Президент России, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 21:47
Гость: Олег Снегов

Жирик точно знает,что он ни когда в этой жизни не будет президентом России,а потому можно лепить любую чернуху.
22.08.2017, 21:39
Гость: Интересно:

Что этот клоун будет нести насчет переизбрания, если вдруг его изберут?
Пример - вот он, перед глазами...
22.08.2017, 21:37
Гость: Для спрваки

До 1964 года Владимир Жириновский носил фамилию отца — Эйдельштейн, а по достижении совершеннолетия взял фамилию матери — Жириновский.
Отец Жириновского — Вольф Исаакович Эйдельштейн (1907—1983). Был участником политического движения «Ликуд». Похоронен в Израиле.
Дядя — Аарон Исаакович Эйдельштейн, двоюродный брат Ицхак Эйдельштейн.
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