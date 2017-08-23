Россия начала готовить контрмеры против американских санкций

МИД РФ приступил к подготовке ответных мер против американских санкций, введенных 22 августа, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил Рябков, все новые санкции против России вводятся со времени работы администрации президента Барака Обамы и не прекращаются до сих пор. Он выразил надежду на то, что американская сторона осознает бесперспективность "раскручивания санкционной спирали".

«С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс. На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи. Впрочем, раньше эти деятели и принятие известного антироссийского закона мотивировали стремлением добиваться их улучшения», — заявил Рябков.

«За последние годы Вашингтон по идее должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают», — добавил он.