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Россия начала готовить контрмеры против американских санкций

08:28 23.08.2017
МИД РФ © KM.RU
МИД РФ © KM.RU
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МИД РФ приступил к подготовке ответных мер против американских санкций, введенных 22 августа, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил Рябков, все новые санкции против России вводятся со времени работы администрации президента Барака Обамы и не прекращаются до сих пор. Он выразил надежду на то, что американская сторона осознает бесперспективность "раскручивания санкционной спирали".

«С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс. На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи. Впрочем, раньше эти деятели и принятие известного антироссийского закона мотивировали стремлением добиваться их улучшения», — заявил Рябков.

«За последние годы Вашингтон по идее должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают», — добавил он.

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 15:28
Гость: echo

Хоспади, какой же бред! В США никогда никто от голода не погибал, а в СССР гибли миллионами постоянно! Изнально использование рабского безоплатного труда как ГУЛАГ было только в СССР, куда ссылали преимущественно невиновных, инакомыслящих. А позже еще нацистам этот опыт в виде концлагерей любезно передали. В США никогда аналога ГУЛАГов не было!
Американцы все заводы в СССР построили в 1930-х только потому что были предложены огромнейшие деньги. Итоговая сумма составляла миллиарды тех долларов. Правда, у СССР таких денег не водилось в полной мере, поэтому недостающая часть была собрана в результате изъяния у крестьян всего зерна и продовольствия. В конце концов расплатиться удалось, но в результате миллионы крестьянских семей умирали страшной мучительной смертью от последующего исскуственного голода. Глупее и зловещего правителя, чем Сталин не было в истории!
23.08.2017, 14:02
Гость: P.S.

До 1930 года СШП санкционировала нас, как санкционирует нас сейчас Обамыч. Франклин Деланович Рузвельт, провел у себя в пиндосии расфермерезацию исключительно демократическими методами, в результате чего преставилось от 5 до 8 миллионов мелких и средних фермерОв, фермЕршь и их чад.
- Аграрное бизнес-лобби было не заинтересовано в том, чтобы еды было много: тогда она стала бы доступной обедневшим американцам. Поэтому власти и бизнес поступили вполне "по-рыночному": запахали около 10 миллионов гектаров земель с урожаем и уничтожили более 6,5 миллиона свиней. Естественно, все это вызвало недовольство простых американцев, которые устраивали "голодные марши". Правительство оставило им лишь один выбор - "общественные работы" (ГУЛАГи). Память о гуманитарных преступлениях правящего тогда режима США вытравлена из официальной истории, подменена пропагандой, в которой есть место "мудрому" Рузвельту, но нет места миллионам американцев, погибших от голода. Всего через американский "ГУЛАГ" общественных работ прошло около 8,5 миллиона человек. Все это происходило в жутких малярийных условиях и на фоне небывалой смертности.
Вот почему в 1933 годе ФДР признал СССР. Пинодсы кинулись на шабашку строить промышленность в нашей стране, что бы самим не подохнуть с голоду . И это всего лишь через восемь лет после окончания интервенции России, которую они изрядно пограбили. Быстро у них награбленное кончилось. Наши гайдаро-чубайсы до сих пор грабят наследие ИВСа.
23.08.2017, 13:24
Гость: echo

СССР тоже санкций не боялся, пока не сдулся.
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