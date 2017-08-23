Россиянам предложили получать визы в США в других странах

Россиянам предложили обратиться за получением неиммиграционной визы в США в любую другую страну, где сроки заявки меньше, чем в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудников посольства США в Москве.

По их словам американское законодательство не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране.

На сегодняшний день срок ожидания получения так называемой Visitor Visa (виза категории В1 — бизнес, категрии В2 — туризм) в посольстве в Москве составляет 85 календарных дней. Для получения студенческой визы — 36 дней, на другие виды неиммигрантских виз — около 53 дней.

В тоже время срок ожидания собеседования на аналогичные визы в посольстве Киева составляет 4 дня, в Тбилиси — 8, в Пекине — 4, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23.

Напомним, с сегодняшнего дня США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедура выдачи виз возобновится только в посольстве США в Москве.