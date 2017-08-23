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Россиянам предложили получать визы в США в других странах

11:24 23.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Россиянам предложили обратиться за получением неиммиграционной визы в США в любую другую страну, где сроки заявки меньше, чем в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудников посольства США в Москве.

По их словам американское законодательство не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране.

На сегодняшний день срок ожидания получения так называемой Visitor Visa (виза категории В1 — бизнес, категрии В2 — туризм) в посольстве в Москве составляет 85 календарных дней. Для получения студенческой визы — 36 дней, на другие виды неиммигрантских виз — около 53 дней.

В тоже время срок ожидания собеседования на аналогичные визы в посольстве Киева составляет 4 дня, в Тбилиси — 8, в Пекине — 4, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23.

Напомним, с сегодняшнего дня США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедура выдачи виз возобновится только в посольстве США в Москве.

Темы: США, Деятельность иностранных посольств в России, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 15:41
stalker

Давайте говорить серьезно. Указанные выше сроки ожидания собеседования для получения американской визы и в прежние времена выглядели как издевательство. Достаточно сравнить их с аналогичными сроками в отношении граждан других стран. И терпеть это издевательство значит себя не уважать. Пусть американцы подавятся своими визами. Я пониманию, если у человека в США есть родственники или он там проходит обучение. Но для обычного туриста или человека, который решил совершить бизнес-тур, это не приемлемо. Вывод простой. Нечего там делать. А в отношении американских граждан установить аналогичные сроки получения виз в Россию.
23.08.2017, 15:21
B-)

И будут подавать, под нейтральным флагом уже выступаем
23.08.2017, 15:01
хе хе

чем тебе это поможет и что ты можешь с этим сделать,
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