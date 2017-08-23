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Работник завода ГАЗ атаковал коллег с ножом на почве ревности‍

11:58 23.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Работник Горьковского автозавода нанес ножевые ранения (в том числе смертельные) нескольким коллегам. В результате инцидента трое погибли, сообщает МК.

Происшествие случилось ранним утром 23 августа на территории Горьковского автомобильного завода. По версии следствия, мужчина ударил ножом свою знакомую 1976 года рождения и двоих мужчин 1966 и 1961 годов рождения. Все трое скончались. Затем он напал на двух мужчин 1965 и 1971 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы.

Источник "Российской газеты" рассказал, что смертельное ЧП произошло в литейном цехе №3. Один из его работников, воевавший в Чечне, пришел на работу в нетрезвом состоянии. Мастер производственного участка и супруга ветерана чеченского конфликта (она работала вместе с мужем) попытались уговорить пьяного работника дойти до начальника цеха, чтобы должным образом оформить отгул или административный отпуск. Закончилось все это убийством мастера, жены и начальника цеха.

По словам очевидцев, после нападения мужчина скрылся на территории завода. По неподтвержденным данным, подозреваемого уже задержали – им оказался 41-летний работник предприятия.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 15:53
Гость: Игорь Сорин

Да, непонятно- все-таки супруга или знакомая? И прочем тут остальные трупы?
Действительно, похоже на исполнение приказа Аль-Багдади-"Убивайте неверных всеми подручными способами!"
23.08.2017, 14:13
Гость: Ха-ха-ха!

Девушка была весьма покладиста.
23.08.2017, 13:42
Гость: Зоя

Какая ревность? Это классовая борьба.
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