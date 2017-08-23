Генпрокуратура Украины обвинила Жириновского в финансировании терроризма

Генеральная прокуратура Украины обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма, сообщает РИА Новости.

Украинское ведомство заявляет, что в марте-апреле 2014 года Жириновский создал и возглавил группу депутатов Государственной думы РФ, которая организовала сбор средст для материальной поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«По этим фактам преступной деятельности... Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.27 ч.3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что следствие принимает меры по установлению всех лиц, причастных к этой деятельности и привлечению их к уголовной ответственности.