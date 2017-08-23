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Генпрокуратура Украины обвинила Жириновского в финансировании терроризма

12:34 23.08.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Жириновский © KM.RU, Игорь Варнавский
Сюжет: Противостояние на Украине

Генеральная прокуратура Украины обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма, сообщает РИА Новости.

Украинское ведомство заявляет, что в марте-апреле 2014 года Жириновский создал и возглавил группу депутатов Государственной думы РФ, которая организовала сбор средст для материальной поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«По этим фактам преступной деятельности... Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.27 ч.3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что следствие принимает меры по установлению всех лиц, причастных к этой деятельности и привлечению их к уголовной ответственности.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Владимир Жириновский, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 16:51
Гость: Ужасы нашего городка

Гадючьи головы поднял сепаратизм. Как в России, так и на Украине. Россия огнем и мечом погасила сепаратизм в Чечне, однако поддерживает его на Украине.
Как обычно.
23.08.2017, 16:21
Гость: Гуманитарий

Ох, моли бога Украина, что не Вольфрамыч президент!!!! Он бы свой свечной заводов предков махом отыграл бы. Куда б текали хлопцы!!???
23.08.2017, 16:01
Гость: уже не смешно

Обвинение есть,могут и в Интерпол подать на розыск.И повяжут Вольфовича где-нибудь на европейском курорте!Фантастика?Отнюдь...Сейчас нам санкции лупят как из пулемета и теракты в Европе,а тут как раз статься "терроризм".
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