«Русская Мекка» в Херсонесе – что имел в виду Владимир Путин?

Слова Президента России о «Русской Мекке» в Корсуни, вызвавшие нездоровый ажиотаж в украинском сегменте Интернета, содержат в себе глубокий смысл

Напомним, в ходе визита в Севастополь, на встрече с учеными, Владимир Путин заявил:

«Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства (...). Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности».

Херсонес. Фото с сайта vse-o-kryme.ru

Некий украинский «историк» и «археолог» Сергей Климовский посвятил высказыванию российского лидера весьма пространный материал «Кремль переносит столицу в Севастополь?», в котором попытался обвинить Президента России в исторический безграмотности, приведя в подтверждение своей мысли, мягко говоря, странные аргументы.

В частности, Климовский торжествующе заявил о том, что Херсонес никогда не был частью древнерусского государства. Действительно, не был. И что?... Кто-то разве утверждает обратное?

Что же касается духовного влияния херсонесийских событий на всю последующую историю Руси-России и русского народа, то оно было огромно.

Крещение князя Владимира стало символическим актом, с которого можно начинать отсчет существования уникальной цивилизации – православно-славянской (или, если кому-то так больше нравится, евразийской), возникновение которой в свою очередь и привело, в конце концов, к рождению на осколках раздробленной феодальными распрями Руси ее могущественного преемника – Российского государства.

Объединение двух традиций - византийской христианской и древнеславянской – породило уникальную систему ценностей, основанную на приоритете правды и справедливости и позволившую преимущественно мирным путем объединить огромное пространство – от Карпат и Балтики до Сахалина.

Европейцы, подходившие к жизни механистически, не могли о подобном даже и мечтать. Они, в отличие от русских, не вызвали симпатии у других народов, и способны были только покорять их силой оружия, топя в крови одно восстание за другим.

Да, уже всего через несколько десятилетий после крещения князя Владимира на Руси проявились центробежные тенденции. Но именно принесенное им восточным славянам Православие стало цементирующей силой, собравшей с течением времени русские земли воедино.

Сегодня пробелы в исторических знаниях являются одним из самых уязвимых мест российского народа. Основанные на исторических мифах манипуляции сделали в свое время огромный вклад в разрушение Советского Союза. А теперь ложь типа «георгиевских ленточек в РОА Власова» активно используется для вербовки в ряды «пятой колонны» жителей России и вбивания клина между россиянами, украинцами и белорусами.

Поэтому было бы просто превосходно, если бы Севастополь смог бы стать российской «исторической Меккой», тем более что город-герой на побережье Черного моря связан с целым рядом судьбоносных для нашего народа событий: собственно, крещением князя Владимира, присоединением Крыма и Северного Причерноморья, революционными событиями начала ХХ века, Великой Отечественной войной, началом воссоединения Крыма с Россией в 2014 году...

На улицах Севастополя история оживает. И экскурсии по руинам Херсонеса, посещение Панорамы героической обороны города в Крымскую войну и диорамы «Штурм Сапун-горы», прогулки по Малахову кургану и экскурсии по казематам «35-ой батареи» способны помочь миллионам юных россиян понять историю своего народа куда лучше, чем зазубривание дат в преддверии ЕГЭ.

Поэтому будем надеяться, что «Русской Мекке» в Севастополе быть. «Мекке» русской истории...