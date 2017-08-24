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На двух сотрудников Росгвардии завело дело после убийства Драчева

15:02 24.08.2017
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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В Хабаровске заведено дело на двух сотрудников Росгвардии в рамках расследования убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом сообщается на сайте СКР по Хабаровскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (''Халатность'')»,— говорится в сообщении. Силовики обвиняются в бездействии в ходе драки, в результате которой Андрею Драчеву было нанесено несколько смертельных ударов. 

Сейчас в Росгвардии проходит внутренняя проверка под личным контролем окружного командования, отметили в ведомстве. По ее результатам двое правоохранителей могут быть уволены.

Конфликт между Драчевым и находящимся сейчас в федеральном розыске Аллахверановым произошел утром в воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска. Во время драки Драчев пропустил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы. Аллахверанов скрылся и объявлен в розыск.

Темы: Хабаровский край, Происшествия, Расследования в России
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 21:32
Иван всё чётко изложил.

Выход вижу один:
1. карабин "Сайга";
2. вступление в РНЕ или подобную организацию.
24.08.2017, 21:15
Не надо ля-ля

Они могли предотвратить все это безобразие в самом начале! Просто жлобство некоторых правоохранителей свидетельствует, что они не по совести работу выбрали.
24.08.2017, 21:02
Хм

Повеление этих "росгвардейцеы" вызывает вопросы. Они же знали, что убийца связан с криминалом. И при этом остались пассивными?! 90ые? Или просто перевертыши...
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