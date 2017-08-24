На двух сотрудников Росгвардии завело дело после убийства Драчева

В Хабаровске заведено дело на двух сотрудников Росгвардии в рамках расследования убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом сообщается на сайте СКР по Хабаровскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (''Халатность'')»,— говорится в сообщении. Силовики обвиняются в бездействии в ходе драки, в результате которой Андрею Драчеву было нанесено несколько смертельных ударов.

Сейчас в Росгвардии проходит внутренняя проверка под личным контролем окружного командования, отметили в ведомстве. По ее результатам двое правоохранителей могут быть уволены.

Конфликт между Драчевым и находящимся сейчас в федеральном розыске Аллахверановым произошел утром в воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска. Во время драки Драчев пропустил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы. Аллахверанов скрылся и объявлен в розыск.