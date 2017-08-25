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Четырнадцать человек погибли при падении автобуса в море на Кубани

10:14 25.08.2017
© KM.RU
© KM.RU

Четырнадцать человек погибли при падении автобуса в море в Краснодарском крае.

Как пишет «Интерфакс», рано утром автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». «В 08:07 поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди», - прокомментировали в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Всего в автобусе ехали 20 человек. По данным РИА Новости, причиной падения по предварительным данным, стало нарушение правил дорожного движения. «Автобус упал в воду с высоты примерно 4 метров. В качестве основной версии ЧП пока рассматривается нарушение правил дорожного движения», - цитирует агентство слова своего источника в экстренных службах региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 

Темы: Краснодарский край, Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Происшествия
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Комментарии читателей
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25.08.2017, 14:52
Русский

...отказали тормоза у автобуса. И не просто у рейсового, а у автобуса, который вез рабочих с вахты после работы на строительстве Крымского моста... Почему, вдруг?!
Явно прослеживается след вражеской республики, которая вопит, как ей "мешает" возводимый Мост. Тут и к бабки не ходить..., почерк трусливых подлых хохлов. И ответка точно наступит...по круче!
25.08.2017, 14:24
Юрий СПб

Ну, шо? блеванул? не подавись.
25.08.2017, 13:47
Зоя

Что-то совсем не пишут, какая работа в море была у этих несчастных рабочих?
Что они добывали или может быть строили?
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