Четырнадцать человек погибли при падении автобуса в море на Кубани

Четырнадцать человек погибли при падении автобуса в море в Краснодарском крае.

Как пишет «Интерфакс», рано утром автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». «В 08:07 поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди», - прокомментировали в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Всего в автобусе ехали 20 человек. По данным РИА Новости, причиной падения по предварительным данным, стало нарушение правил дорожного движения. «Автобус упал в воду с высоты примерно 4 метров. В качестве основной версии ЧП пока рассматривается нарушение правил дорожного движения», - цитирует агентство слова своего источника в экстренных службах региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».