]]> ]]>
Главная В России Новости

В Чечне неизвестные убили депутата парламента

19:24 25.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В Чечне убит депутат республиканского парламента Мухмад Асхабов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.

Инцидент произошел утром 25 августа на автодороге Ачхой-Мартановского района. Парламентарий ехал на работу в служебном автомобиле. Машину обстреляли неизвестные, что повлекло за собой ДТП, жертвой которого и стал Асхабов.

СКР по региону возбудил уголовное дело по факту убийства по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

В парламенте Чечни Асхабов занимал пост главы комитета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов. Депутат являлся членом КПРФ. Руководство партии выразило соболезнования в связи с его смертью.
 

Темы: Россия, Чечня, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Происшествия, Партия КПРФ, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.08.2017, 21:47
Гость: У нас все народы равны

Для тех кто кричит, что убивают только русских - вот видите, не только. У нас все народы равны.
25.08.2017, 20:10
Гость: интересно

А про массовые казни в Чечне уже всё, поговорили и ладно?
Прокуратура ведет расследование?
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.