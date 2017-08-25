В Чечне неизвестные убили депутата парламента

В Чечне убит депутат республиканского парламента Мухмад Асхабов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.

Инцидент произошел утром 25 августа на автодороге Ачхой-Мартановского района. Парламентарий ехал на работу в служебном автомобиле. Машину обстреляли неизвестные, что повлекло за собой ДТП, жертвой которого и стал Асхабов.

СКР по региону возбудил уголовное дело по факту убийства по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

В парламенте Чечни Асхабов занимал пост главы комитета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов. Депутат являлся членом КПРФ. Руководство партии выразило соболезнования в связи с его смертью.

