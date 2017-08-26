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В Парке Горького из-за шляпы убили парня из Питера

12:09 26.08.2017

Трагически оборвалась жизнь 29-летнего Станислава Думкина, который пошел погулять с друзьями в Парк Горького. Проходящим мимо парням не понравились счастливые лица компании, они стали провоцировать скандал, оскорблять Станислава в присутствии его подруг, стали насмехаться и заявили, что в Москве так не ходят, указывая на его шляпу и очки. После нескольких ударов парень упал на асфальт, а по дороге в больницу он скончался.

Станислав Думкин. Фото с личной страницы в соцсети

Сняли шляпу и стали топтать

В это сложно поверить, но в центральном парке Москвы парня убили только за то, что он выглядел как-то не так. Мало ли у кого какие вкусы: кто-то любит костюм с галстуком, а кто-то футболку со шляпой. Следователи, которые уже начали расследование этого убийства, говорят, что неизвестные искали любой повод, чтобы спровоцировать драку с молодым человеком. Вплоть до того, что сняли с него шляпу, стали топтать ее. Им было главное – задеть самолюбие человека. И задели – началась драка. Силы были не равны. И после нескольких ударов по голове Станислав упал на асфальт.

- Ему нанесли множественные удары в область головы. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался, - рассказала «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

Следователям уже удалось восстановить картину произошедшего 13 августа. В парке Горького Станислав Думкин появился в компании друга и двух девушек. На камерах видеонаблюдения видно, что трое неизвестных остановили их и стали о чем-то разговаривать, после чего началась драка. Это пока все, что известно. Задержать убийц еще не удалось.

Нравилось жить на Арбате

Друзья Станислава до сих пор не верят в его смерть и вспоминают, как он решился переехать в Москву. Последние десять лет с ним общался Антон Коробков-Землянский.

- Он был одним из первых друзей ВКонтакте. Обычный парень, подростком снимался в кино, жил в Питере, был среди тех нескольких знакомых, кто откладывал все дела и показывал город — от Эрмитажа, до разных, почти никому неизвестных кафе, - рассказывает Антон Коробков-Землянский.

Два года назад Станислав решил делать карьеру в Москве. Снял квартиру на Арбате – ему нравился вид на постоянно куда-то спешащий город. Таким, по словам друзей, он был и сам — что-то придумывал, все успевал и не мог усидеть на месте. Парень действительно хорошо одевался, всегда следил за собой.

- К нему привязались несколько ублюдков, которым просто был нужен повод — начали что-то говорить про то, что он неправильно одет. Спровоцировали драку, итогом которой стал лежащий на асфальте Стас, - говорит Антон Коробков-Землянский. - Сегодня состоялось прощание с ним, а ублюдки до сих пор на свободе и судя по тому, как развиваются события, все так и останется — Стас в земле, а они на свободе. И вполне вероятно, что отнимут еще чью-то жизнь.

ОФИЦИАЛЬНО

- Возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого человека по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть», - сообщили в Следственном комитете по Москве. - В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления. Опрошены очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения.

Темы: Москва, Происшествия
Источник: Комсомольская Правда
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Комментарии читателей
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26.08.2017, 14:06
Да

Слушай, европеец, кому свой ник сдал? :)
26.08.2017, 14:05
Кот Мурр

Раз мой Старший ,ещё маленький,смотрел по телику какой то западный мультфильм и спросил : "Эти европейсы дикари или люди ?"
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Тогда нам всем забили головы кагальной ком.пропагандой про "интернасианалисЬм" и "дГужбу наГодов".Заставляли почитать "культурные народы" с концлагерями и жильём из овна".Оправдывал их дурак.
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Но сейчас побывав и пожив у них ответил бы по другому.
Жена говорит : "Им действительно нужен Гитлер - без диктаторов и стрельбы в затылок , они жить не умеют".
26.08.2017, 14:02
Пенсионер

А был бы у него в кармане ствол - жив бы остался, а понесли наказание прямо на месте ублюдки, к нему приставшие. Правда и ему пришлось годика 3-5 отсидеть, у нас судьи к ублюдкам относятся снисходительно, даже где то с любовью, и если кто то убьет их любимого ублюдка, то за самооборону дают хорошие сроки!
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