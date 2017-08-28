Правительство выделило 80 млн рублей в помощь ростовским погорельцам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение и выделении из резервного фонда кабмина 80 миллионов рублей в качестве помощи пострадавшим в результате пожара в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

Средства будут направлены на выплаты единовременных пособий семьям жертв происшествия и оказание финансовой помощи тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости, пояснил премьер.

Медведев также сообщил, что по мере подготовки документов по линии МЧС и местных властей будут производиться и другие выплаты.

Пожар в Ростове-на-Дону произошел в начале прошлой недели. Огнем было уничтожено около 100 жилых домов. Один человек погиб, еще около 60 пострадали. Примерно 700 человек полностью лишились имущества.

