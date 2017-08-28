]]> ]]>
Главная В России Новости

Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

11:55 28.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Министерство здравоохранения РФ предложило Минфину повысить акцизы на алкоголь с содержанием смирта более 9%, пишут «Известия».

По мнению представителей ведомства, темпы роста налоговой ставки на алкоголь должны опережать инфляцию. Увеличение стоимости крепкого алкоголя считается наиболее эффективным методом снижения потребления подобной продукции.

«Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», - отметили в ведомстве.

Чиновники считают, что оптимальная цена будтылки водки объемом 0,5л должна составлять более 300 рублей.

Издание отмечает, что на текущий момент российское законодательство предполагает, что ставка акциза на крепкий алкоголь не будет меняться до 2020 года. Сейчас она составляет 523 рубля за литр безводного спирта. Минздрав предлагает пересмотреть ставку акциза уже в 2018 году.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Налогообложение в России, Производство и продажа алкоголя, Министерство здравоохранения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.08.2017, 14:33
Гость: 123

Неужели Минздрав превратился в скопище идиотов?
28.08.2017, 14:20
Гость: Гуманитарий

Инопланетяне где то рядом!!!!???? Планета думающих папоротников!!!
28.08.2017, 14:18
Гость: Контрразведчик

Хоггшо, сделайте 0,5 водки Российского пр-ва по 300 руб., а армянского, бульбашского, хохловского и др. пр-ва из СНГе по 500 руб. за 0.5, тогда будет честно.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.