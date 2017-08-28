Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

Министерство здравоохранения РФ предложило Минфину повысить акцизы на алкоголь с содержанием смирта более 9%, пишут «Известия».

По мнению представителей ведомства, темпы роста налоговой ставки на алкоголь должны опережать инфляцию. Увеличение стоимости крепкого алкоголя считается наиболее эффективным методом снижения потребления подобной продукции.

«Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», - отметили в ведомстве.

Чиновники считают, что оптимальная цена будтылки водки объемом 0,5л должна составлять более 300 рублей.

Издание отмечает, что на текущий момент российское законодательство предполагает, что ставка акциза на крепкий алкоголь не будет меняться до 2020 года. Сейчас она составляет 523 рубля за литр безводного спирта. Минздрав предлагает пересмотреть ставку акциза уже в 2018 году.