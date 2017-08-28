МВД Ставрополья объяснило запрет полицейским посещать бары

Приказ о запрете полицейским Ставрополья посещать бары по выходным и покидать по праздничным дням пределы района без согласования с начальством призван повысить боеготовность личного состава. Об этом «Известиям» рассказали в ГУ МВД по региону .

«Приказ направлен в первую очередь на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности. Как показали события текущего года (ликвидация последствий паводка), актуальными остаются вопросы готовности личного состава к оперативному сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Накануне газета «Коммерсант» писала, что сотрудники полиции обратились из-за документа в прокуратуру с жалобой.

Стражам порядка удалось добиться отмены некоторых пунктов приказа. Так, решение о запрете выезда за пределы муниципалитета в выходные было отменено. Однако такие пункты нормативного акта, как запрет баров и запрет на оформление микрозаймов, остались в силе. В МВД отметили, что они носят рекомендательный характер.

Ранее в МВД России прокомментировали новый регламент ГИБДД, который предполагает отмену запрета на проверку машин вне стационарных постов и установку патрулей на более аварийных и потенциально опасных участках дорог.