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Россияне собрали 6 млн рублей для пострадавших от пожара ростовчан

21:15 29.08.2017
Фото с сайта u-f.ru
Фото с сайта u-f.ru
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Жители России перечислили более шести миллионов рублей в помощь погорельцам в Ростове-на-Дону.

«У нас открыт фонд развития «Город», который собирает денежные средства в качестве гуманитарной помощи. В настоящий момент на счета этого фонда поступило 6,1 миллиона рублей... Деньги идут со всей России различными суммами», - цитирует РИА «Новости» замглавы администрации города Дмитрия Чернышова.

Те, кто в результате пожара полностью лишился имущества с 30 августа начнут получать выплаты из госбюджета, отметили в мэрии Ростова-на-Дону. Из местного бюджета выплаты по 20 тысяч рублей уже получили 644 человека.

Пожар в центре города произошел в начале прошлой недели. Один человек погиб, пострадали еще 58, из которых девять были госпитализированы. Огнем было повреждено около 120 строений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Согласно основной версии, причиной пожара стал поджог.
 

Темы: Россия, Ростов-на-Дону, Пожары и возгорания в России
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 23:25
Гость: 1234

одной Фриске- 26 миллионов. и сотням погорельцев- 6 миллионов... Оскудевает рука дающего.
29.08.2017, 22:14
Гость: волк

интересно а ростовчане налоги платили когда-то?
29.08.2017, 21:32
Гость: хохол

Почему Путин отправил 70 гуманитарных конвоев на Донбасс, и ни одного в Ростов? - Потому, что погорельцам боеприпасы не нужны.
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