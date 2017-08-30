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Forbes назвал самые богатые предпринимательские династии России

12:33 30.08.2017

Российский журнал Forbes представил рейтинг самых богатых российских семей.

Скриншот с сайта forbes.ru

На первом месте в списке самых успешных предпринимательских династий третий год подряд занимает семья Гуцериевых, чье совокупное состояние оценивается в 9,91 млрд долларов. Отмечается, что за минувший год в группе «Сафмар» появилось два новых партнера: сын основателя Михаила Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов. Они получили по 10 процентов акций компаний «М.Видео» и «Эльдорадо», кроме того Саид Гуцериев получил долю в нефтяных активах своего отца.

Второе место второй год подряд занимает семья Ротенбергов с совокупным состоянием 4,2 млрд. долларов. Большую часть состояния семье принесли подряды «Газпрома». На третьем месте значатся братья Ананьевы, председатели совета директоров «Промсвязьбанка». Их совокупный доход оценивается в 2,7 млрд. долларов.

На четвертом месте рейтинга — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Их состояние составляет 2,215 млрд. долларов.

При составлении рейтинга журнал учитывал стоимость принадлежащих семье активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и так далее. Рейтинг самых успешных предпринимательских династй составляется российским Forbes четвертый год подряд.

Темы: Forbes, Рейтинги, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 15:24
Гость: революционый пингвин

Династии?!У совков не может быть династий, криминальные кланы.Нахфига это выкладывать , очередной повод для революции при нищете пенсионеров.
30.08.2017, 15:21
Гость: Иван Иванов

"Автору надо быть точнее и называть эти династии не "предпринимательские", а "воровские" и "бандитские"."
-
А может быть ещё точнее? Этнические. Или это будет слишком не политкорректною?
30.08.2017, 15:18
Гость: Кот Мурр

Русские там хоть один есть?Хотя бы для приколу?
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