В Москве задержан миллионер Умар Джабраилов

Бизнесмен и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов задержан полицией в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, около 04:00 в полицию поступило сообщение от персонала одной из московских гостиниц, что некий мужчина начал стрелять из пистолета.

"Прибывшими сотрудниками полиции стрелявший из личного наградного пистолета Умар Джабраилов был задержан. Он доставлен в отдел внутренних дел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

В столичной полиции подтвердили факт стрельбы в отеле в центре Москвы, но не уточнили, кто именно был задержан в связи с произошедшим.

"29 августа в полицию поступило сообщение, что в расположенном в центре города отеле постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял вверх из принадлежащего ему наградного пистолета", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Умар Джабраилов занимается строительным бизнесом и является основателем ассоциации "Аванти".