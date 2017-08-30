]]> ]]>
Главная В России Новости

В Москве задержан миллионер Умар Джабраилов

11:56 30.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Бизнесмен и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов задержан полицией в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, около 04:00 в полицию поступило сообщение от персонала одной из московских гостиниц, что некий мужчина начал стрелять из пистолета.

"Прибывшими сотрудниками полиции стрелявший из личного наградного пистолета Умар Джабраилов был задержан. Он доставлен в отдел внутренних дел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

В столичной полиции подтвердили факт стрельбы в отеле в центре Москвы, но не уточнили, кто именно был задержан в связи с произошедшим.

"29 августа в полицию поступило сообщение, что в расположенном в центре города отеле постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял вверх из принадлежащего ему наградного пистолета", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Умар Джабраилов занимается строительным бизнесом и является основателем ассоциации "Аванти".

Темы: Россия, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2017, 15:16
прохожий

Уволят таперича полицейских без выходного пособия. Это не на Болотной интеллигенцию шмонать.
30.08.2017, 15:13
чисто конкрэтно

ТЮ!Дэнги Аллах даёт сколько хошь!
30.08.2017, 15:11
Кот Мурр

Бэлый горячка?
Все комментарии (19)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.