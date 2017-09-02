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На авиашоу в Балашихе разбился самолет Ан-2, два человека погибли

14:31 2.09.2017
Ан-2. Фото с сайта an2plane.ru
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Во время выполнения показательного полета в Балашихе разбился одномоторный самолет Ан-2. Погибли два человека, никто из зрителей не пострадал.

Как рассказал изданию РБК источник в правоохранительных органах Подмосковья, самолет выполнял фигуры высшего пилотажа, затем неожиданно потерял высоту, завалился на крыло и столкнулся с землей и загорелся. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области изданию рассказали, что при крушении Ан-2 погибли два человека. «Деревня Федурново, крушение подтверждаем. 2 человека погибли, на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства все выясняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что основная версия крушения Ан-2 - ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа. "Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", - сказал источник.

Установлены личности погибших пилотов. В результате трагедии погибли Дмитрий Сухорев и Борис Тылевич. Самолет принадлежал Московскому авиационно-ремонтному заводу ДОСААФ.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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02.09.2017, 20:28
Гость: полухохол

Земля "пухом",какой-то мерзавец(100% не авиатор)подписал план полета и выполняемые фигуры пилотажа(какой пилотаж на Ан-2?!,крен 15,остальное"головой"),а сами погибшие выполнили роль"камикадзе",зачем?
02.09.2017, 18:46
Гость: Поручик в отставке

Какая петля Нестерова? Разворот со снижением , может с бочкой...
Жаль людей.
02.09.2017, 17:49
Гость: В первую очередь

это ударная антиреклама против новых самолётов ТВС-2-ТД и рикошетом по АН- 112. Явно спровоцированная кем-то авария на престижных показных полётах.
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