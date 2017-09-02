На авиашоу в Балашихе разбился самолет Ан-2, два человека погибли

Во время выполнения показательного полета в Балашихе разбился одномоторный самолет Ан-2. Погибли два человека, никто из зрителей не пострадал.

Как рассказал изданию РБК источник в правоохранительных органах Подмосковья, самолет выполнял фигуры высшего пилотажа, затем неожиданно потерял высоту, завалился на крыло и столкнулся с землей и загорелся.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области изданию рассказали, что при крушении Ан-2 погибли два человека. «Деревня Федурново, крушение подтверждаем. 2 человека погибли, на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства все выясняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что основная версия крушения Ан-2 - ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа. "Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", - сказал источник.

Установлены личности погибших пилотов. В результате трагедии погибли Дмитрий Сухорев и Борис Тылевич. Самолет принадлежал Московскому авиационно-ремонтному заводу ДОСААФ.