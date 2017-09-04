Владимир Путин поддержал программу Дмитрия Миронова «10 точек роста»

В создании стратегии были задействованы эксперты в различных сферах экономики и управления

Владимир Путин поддержал стратегию социально-экономического развития «10 точек роста» - это проект развития Ярославской области, который был разработан временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Мироновым. В числе работ, предусмотренных проектом, строительство нескольких новых мостов через Волгу, газификация более чем 40 населенных пунктов, создание территорий с особым налоговым режимом и даже решение вопросов обманутых дольщиков.





Миронов отметил, что в создании стратегии были задействованы эксперты в различных сферах экономики и управления, также были учтены предложения и самих жителей Ярославской области: всего из разных округов было собрано более 6 тысяч обращений. Кроме того, врио главы региона подчеркнул, что стратегия готовилась с опорой на уже существующие наработки, и была сделана ставка на усиление самых перспективных из них.

Например, к 2025 году объем продукции обрабатывающих производств, которыми славится область, планируют увеличить в более чем в 2 раза. Дмитрий Миронов отметил, что в план заложена модернизация промышленных предприятий области с участием Фонда развития промышленности, а также их комплексная поддержка с использованием ресурсов Регионального экспортного центра. Кроме того, власти также намерены поощрять локализацию передовых производств и встраивать промышленность в программу Национальной технологической инициативы.

В план также заложено развитие туристического сектора: по замыслу властей региона, к 2025 году количество туристов в регионе увеличится до 8 млн человек в год. Более того, для увеличения инвестиционной привлекательности региона в трех моногородах — Тутаеве, Ростове Великом и Гаврилов-Яме — будут созданы территории с особым налоговым режимом. Это также позволит создать сотни новых рабочих мест.

Помимо создания новых экономических проектов и элементов инфраструктуры, планируются и масштабные работы по ремонту и восстановлению: глава региона констатировал, что на текущий момент больше половины региональных трасс не соответствуют нормам, а треть из них нуждается в полной реконструкции.

Дмитрий Миронов также рассчитывает развивать новые направления, совершенно новые для региона, например, наладить производство овощей закрытого грунта и органическое земледелие.