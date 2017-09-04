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С острова в Белом море спасли троих «робинзонов»

19:52 4.09.2017
Фото с сайта 29.mchs.gov.ru
Фото с сайта 29.mchs.gov.ru
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Сотрудники МЧС спасли троих рыбаков с необитаемого острова в Белом море, где они провели 10 дней.

Трое мужчин из поселка Малошуйка Онежского района отправились на рыбалку к островам Хедостров и Кондостров 24 августа. Однако в первый же день плавания они попали в шторм. Их лодка начала разваливаться, поэтому рыбакам ничего не оставалось как высадиться на остров Седловатый.

Поскольку суда мимо этого острова проходят редко и сотовой связи в районе нет, мужчинам пришлось бороться за выживание. Захваченную из дому провизию они тщательно экономили, для пропитания собирали ягоды, ловили рыбу и чаек.

С помощью сохранившихся спичек и зажигалок мужчины разводили сигнальные костры. Дым от одного из них 3 сентября и заметили спасатели, отправившиеся на поиски рыбаков. Те уже собирались самостоятельно отправиться домой на плоту, который им удалось смастерить из бревен, сообщается на сайте МЧС по Архангельской области. Спасатели доставил рыбаков в Онегу, откуда на поезде они отправились в свой поселок.
 

Темы: Россия, Архангельск, Происшествия, МЧС РФ
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