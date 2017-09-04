Россия намерена добиваться от Японии признания итогов Второй мировой войны

Россия будет добиваться признания итогов Второй мировой войны Японией, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова.

Моргулов напомнил, что позиция России относительно проблемы мирного договора неизменна. «Будем последовательно добиваться признания японской стороной итогов Второй мировой войны», - заявил он.

Чиновник заявил, что любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах не должны противоречть российскому законодательству. В Кремле считают, что экономическое взаимодействие и опыт успешно реализованных совместных проектов могут способствовать укреплению доверия, «атмосферы дружбы и добрососедства» между странами и «стать шагом на пути к заключению мирного договора».

В свою очередь Токио считает, что заключение мирного договора позволит решить территориальную проблему — Япония претендует на острова Итурп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, согласно двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов является условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Москва же считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.