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В Кремле пообещали дать оценку высказыванию Кадырова по Мьянме

19:11 4.09.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Оценку заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова по ситуации в Мьянме в Кремле дадут после того, как ознакомятся с ним. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что мусульмане очень эмоционально воспринимают происходящее в Мьянме и в связи с этим делается множество различных заявлений. «У меня, к сожалению, пока не было времени ознакомиться с ними лично. Я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку», - цитирует Пескова агентство.

Ранее Кадыров опубликовал видеозапись с высказыванием относительно происходящего в Мьянме. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления - я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция», - заявил он.

Накануне в Москве у посольства азиатского государства прошла акция протеста против «геноцида мусульман», в которой приняли участие несколько сотен человек. Они протестовали против действий властей Мьянмы, которые ведут борьбу с народностью рохинджа, считая ее представителей террористами.
 

Темы: Россия, Москва, Мьянма, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 23:54
В Кремле пообещали

Ага. Уже 17 лет ждем, когда "обещалки" Главного Обещальщика будут выполнены.
Никак не дождемся.
04.09.2017, 23:51
А что

скажет народу МВД по поводу проведения несанкционированного митинга в центре Москвы?
Сколько человек задержано? Сколько помещено под стражу за нарушение общественного порядка?
Мы ждем ответа.
04.09.2017, 23:41
А чё?

Вилять хвостом перед своим батыром ворам во власти привычное дело. Как и бить башкой об асфальт русИвана за несанкционированный выход в протест. А батыры на содержании у власти не спрашивают разрешений на свои фиговые протесты.
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