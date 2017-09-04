В Кремле пообещали дать оценку высказыванию Кадырова по Мьянме

Оценку заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова по ситуации в Мьянме в Кремле дадут после того, как ознакомятся с ним. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что мусульмане очень эмоционально воспринимают происходящее в Мьянме и в связи с этим делается множество различных заявлений. «У меня, к сожалению, пока не было времени ознакомиться с ними лично. Я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку», - цитирует Пескова агентство.

Ранее Кадыров опубликовал видеозапись с высказыванием относительно происходящего в Мьянме. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления - я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция», - заявил он.

Накануне в Москве у посольства азиатского государства прошла акция протеста против «геноцида мусульман», в которой приняли участие несколько сотен человек. Они протестовали против действий властей Мьянмы, которые ведут борьбу с народностью рохинджа, считая ее представителей террористами.

