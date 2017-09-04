СМИ сообщили об обысках у руководителя управления СКР по Москве Дрыманова

Начальник Главного следственного управления СКР по Москве генерал-майор юстиции Александр Дрыманов, по неофициальной информации, допрашивается в связи с делом ранее задержанного своего заместителя Дениса Никандрова.

Источник МК подчеркнул, что пока не идет речи о задержании Дрыманова, однако такой исход «вполне возможен».

Издание Legal.Report со ссылкой на источники в правоохранительных органах. написало о проведенных сотрудниками ФСБ обысках у Александра Дрыманова.

Следственные действия прошли 1 сентября в жилище и на даче руководителя столичного главка СКР.

Обыски произведены в рамках уголовного дела бывших начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, его зама Александра Ламонова и первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова. В июле прошлого года высокопоставленные сотрудники Следственного комитета были задержаны за получение взятки от криминальных структур за освобождение вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова). С того времени они находятся под стражей