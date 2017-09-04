]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ сообщили об обысках у руководителя управления СКР по Москве Дрыманова

18:28 4.09.2017
Фото с сайта ugurliev.ru
Материалы по теме:

Начальник Главного следственного управления СКР по Москве генерал-майор юстиции Александр Дрыманов, по неофициальной информации, допрашивается в связи с делом ранее задержанного своего заместителя Дениса Никандрова.

Источник  МК подчеркнул, что пока не идет речи о задержании Дрыманова, однако такой исход «вполне возможен».

Издание Legal.Report со ссылкой на источники в правоохранительных органах. написало о проведенных сотрудниками ФСБ обысках у Александра Дрыманова. 

Следственные действия прошли 1 сентября в жилище и на даче руководителя столичного главка СКР.

Обыски произведены в рамках уголовного дела бывших начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, его зама Александра Ламонова и первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова. В июле прошлого года высокопоставленные сотрудники Следственного комитета были задержаны за получение взятки от криминальных структур за освобождение вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова). С того времени они находятся под стражей

Темы: Россия, Москва, Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.09.2017, 22:26
На то он и

заместитель чтобы сидеть заместо начальства. Но на как он на Кириенко похож! К чему бы это?
04.09.2017, 20:38
Skeptik

Последние 2 года ловят исключительно мафиози из СКР
Эта публика напала на бухгалтера Табуреткина и его амазонок
Одна из их была брошена на месяц за решетку
Месть кота Леопольда продолжается!
04.09.2017, 19:34
Пенсионер

Это что за Тришкин кафтан - взяли одного и теперь по цепочке нужно сажать всех?! Им все зарплаты мало, воруют и воруют без конца.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.