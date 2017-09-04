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Совет федерации готовит законопроект о «нежелательном поведении»

09:41 4.09.2017
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Совет Федерации готовит законопроект, согласно которому Россия сможет высылать из страны иностранных граждан за «нежелательное поведение», пишут «Известия».

Термин «нежелательное поведение» будет применяться в отношении физических лиц, в первую очередь не являющимися гражданами России, но он также может быть применен и к российским гражданам и юридическим лицам.

Под этим понятием будут подразумеваться действия тех или иных лиц, которые наносят ущерб национальной безопасности России. Это может быть и целенаправленное «разжигание национальной и религиозной неновисти и политической розни», и потенциальное вмешательство в российский избирательный процесс, и работа «извне» с российскими образовательными учреждениями и молодежью.

На практике предполагается, что российские депутаты и сенаторы смогут отправлять запросы в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность юридического или физического лица на предмет «нежелательности». В случае, если проверка выявит нарушение, то физические лица с российским гражданством могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, а иностранцы могут быть выдворены из страны.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в начале 2018 года, он дополнит ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумы годами ранее.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 14:14
Гость: А чё?

Можно и короче - не любишь вора в законе, значит ты враг страны и народа.
04.09.2017, 14:10
Гость: Вау

Ленин и Сталин заворочались в гробах, даже эти Гении не смогли придумать такую ласковую формулировочку - разжигание политической розни, ну, и, конечно, дебатов, прений, споров, возражений. Короче, не согласен с линией партии и главного по партии - чемодан, вокзал и гуд бай.
04.09.2017, 13:28
Гость: на каждого мстителя тоже найдется мститель

это потомки репрессированных в советские годы теперь будут мстить ярым приверженцам социалистического строя, ностальгирующим по Советскому Союзу. чернозубый мессия, шизофреник, со своими сатанинскими сектами организовал следующие группы мстителей (самые большие):
- байстрюки - мстят законнорожденным детям
- потомки алкоголиков и оные же - мстят борцам за трезвость
- вруны и воры - мстят честным
- дети из неблагополучных семей, сироты - мстят детям благополучных родителей
- потомки проституток, шлюх и оные же - мстят целомудренным
- сумасшедшие - мстят нормальным
- сатанисты - пакостят верующим в Бога
- некрасивые - мстят красивым
- глупые - мстят умным

мораль, которую никогда не вынесут для себя мстители: человечество встало на путь самоуничтожения, когда взяло на себя роль высших сил решать кому, за что и как страдать.
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