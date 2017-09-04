Совет федерации готовит законопроект о «нежелательном поведении»

Совет Федерации готовит законопроект, согласно которому Россия сможет высылать из страны иностранных граждан за «нежелательное поведение», пишут «Известия».

Термин «нежелательное поведение» будет применяться в отношении физических лиц, в первую очередь не являющимися гражданами России, но он также может быть применен и к российским гражданам и юридическим лицам.

Под этим понятием будут подразумеваться действия тех или иных лиц, которые наносят ущерб национальной безопасности России. Это может быть и целенаправленное «разжигание национальной и религиозной неновисти и политической розни», и потенциальное вмешательство в российский избирательный процесс, и работа «извне» с российскими образовательными учреждениями и молодежью.

На практике предполагается, что российские депутаты и сенаторы смогут отправлять запросы в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность юридического или физического лица на предмет «нежелательности». В случае, если проверка выявит нарушение, то физические лица с российским гражданством могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, а иностранцы могут быть выдворены из страны.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в начале 2018 года, он дополнит ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумы годами ранее.