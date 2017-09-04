Жириновский предложил сменить главу российского МИД

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику, и предложил сменить главу МИД.

"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки, <…> сегодня нужен другой человек, который будет лучше его", — приводит слова Жириновского РИА Новости.

При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.