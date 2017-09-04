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Жириновский предложил сменить главу российского МИД

13:54 4.09.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику, и предложил сменить главу МИД.

"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки, <…> сегодня нужен другой человек, который будет лучше его", — приводит слова Жириновского РИА Новости.

При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.

Темы: Россия, Сергей Лавров, Международные соглашения и дипломатия, Министерство иностранных дел РФ, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 23:36
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Могут как Вячеслава Антоновича Марычева забыть.
04.09.2017, 20:18
Гость: вот так

Память !Как такую опозиционерку можно забыть ,идейная как у Высоцког , Идей нам близки (нашим) лучшие куски .
04.09.2017, 19:53
Гость: Жека

Лавров - умница. Но, он "заложник" политической высшей помойки. Он - министр. А, Жирик - болтун, не отвечающий даже за свои слова
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