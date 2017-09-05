Минтранс узаконит выборочный досмотр пассажиров в метро

Министерство транспорта России предложило официально узаконить выборочный досмотр пассажиров в метро.

Соответствующий проект поправок, которые призваны регламентировать порядок «обследования физических лиц и перемещаемых ими материальных объектов» при входе в «перевозочный сектор зоны транспортной безопасности» был представлен в минувший понедельник, 4 сентября.

Как пишет «Фонтанка. Ру», основанием для досмотра будет срабатывание стационарных или ручных металлодетекторов. В этом случае пассажиру предложат выложить на поток содержащие металл изделия (мобильные телефоны, потративные и планшетные компьютеры, фото-, видео- и иную аппаратуру, ключи), поставить багаж на транспортер рентгенотелевизионной установки и вторично пройти через рамку стационарного мтеаллоискателя.

На данный момент проверка в метро проводится выборочно, но эта норма нигде документально не закреплена.

После террористического акта в Петербурге, на станции метро «Технологический институт», инспекторы Ространснадзора обвинили ГУП «Петербургский метрополитен» в неисполнении требований правил обеспечения транспортной безопасности. После этого метрополитен северной столицы ввел систему тотального контроля всех входящих на четырех станциях подъземки. Это привело к очередям на вход на станции и недовольству граждан. Эксперимент был признан неудачным.