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Минтранс узаконит выборочный досмотр пассажиров в метро

12:13 5.09.2017
Фото с сайта kanoner.com
Фото с сайта kanoner.com

Министерство транспорта России предложило официально узаконить выборочный досмотр пассажиров в метро.

Соответствующий проект поправок, которые призваны регламентировать порядок «обследования физических лиц и перемещаемых ими материальных объектов» при входе в «перевозочный сектор зоны транспортной безопасности» был представлен в минувший понедельник, 4 сентября.

Как пишет «Фонтанка. Ру», основанием для досмотра будет срабатывание стационарных или ручных металлодетекторов. В этом случае пассажиру предложат выложить на поток содержащие металл изделия (мобильные телефоны, потративные и планшетные компьютеры, фото-, видео- и иную аппаратуру, ключи), поставить багаж на транспортер рентгенотелевизионной установки и вторично пройти через рамку стационарного мтеаллоискателя.

На данный момент проверка в метро проводится выборочно, но эта норма нигде документально не закреплена.

После террористического акта в Петербурге, на станции метро «Технологический институт», инспекторы Ространснадзора обвинили ГУП «Петербургский метрополитен» в неисполнении требований правил обеспечения транспортной безопасности. После этого метрополитен северной столицы ввел систему тотального контроля всех входящих на четырех станциях подъземки. Это привело к очередям на вход на станции и недовольству граждан. Эксперимент был признан неудачным.

Темы: Санкт-Петербург, Метро в России, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 14:54
Гость: Роман

Объясняю для тех, кто не понял - сейчас досмотр в метро делать можно. Но толкьо сотрудникам МВД, от "услуг" по досмотру местного ЧОПа человек имеет право отказаться.
Смысл закона в том, что теперь любой алкаш-чоповец получит право лапать любого гражданина или гражданку так, как ему заблагорассудится, и ничего не докажешь...
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