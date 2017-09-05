Никита Белых отказался признать себя виновным во взяточничестве

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, не признает свою вину и считает уголовное дело провокацией.

«Свою вину категорически не признаю. Считаю, что то, что здесь происходит, — это банальная провокация правоохранительных органов», - цитирует его заявление в Пресненском суде Москвы РИА «Новости».

Белых был задержан в июне прошлого года с поличным в одном из ресторанов столицы. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012-2016 году он в общей сложности получил взятки на сумму в 600 тысяч евро.

После задержания Белых указом президент России освобожден от должности губернатора, как утративший доверие.

