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Никита Белых отказался признать себя виновным во взяточничестве

19:45 5.09.2017
Фото с сайта sledcom.ru
Фото с сайта sledcom.ru
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, не признает свою вину и считает уголовное дело провокацией.

«Свою вину категорически не признаю. Считаю, что то, что здесь происходит, — это банальная провокация правоохранительных органов», - цитирует его заявление в Пресненском суде Москвы РИА «Новости».

Белых был задержан в июне прошлого года с поличным в одном из ресторанов столицы. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012-2016 году он в общей сложности получил взятки на сумму в 600 тысяч евро.

После задержания Белых указом президент России освобожден от должности губернатора, как утративший доверие.
 

Темы: Россия, Москва, Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 22:35
Гость: Юляша

В карцер на селедку без воды этого подонка...сразу все вспомнит :)
05.09.2017, 21:18
Гость: Мими

И правильно Белых делает, он понимает, что власть прихватизаторов, т.е. воров, не может выклюнуть глаз вору Белых. Никита, не бойся, скоро освободят и дальше все будет клево, как у Сердюкова!
05.09.2017, 20:57
Гость: 2017

Такой вроде большой человек, и такой глупый. Видно не понял слов: "Тебя посодют, а ты - не воруй!"
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