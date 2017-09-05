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Тверской стрелок согласился на высшую меру наказания

20:00 5.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в Тверской области, готов понести любое наказание, вплоть до смертной казни.

«Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», - цитирует его заявление в суде «Интерфакс».

Ранее Егоров согласился с предъявленным ему обвинением, но при этом отказался давать показания в суде. Потерпевшие попросили о самом строгом для него наказании, а также предъявили иски о компенсации морального вреда на общую сумму в девять миллионов рублей.

Убийство в дачном поселке в Тверской области произошло в начале лета. По версии следствия, Егоров распивал алкоголь в компании дачников. В какой-то момент у них произошел конфликт на тему службы в армии. Егоров покинул компания, но затем вернулся с охотничьим ружьем и расстрелял девять человек.
 

Темы: Россия, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 23:19
Гость: Длинный нос

"Я прошу вернуть смертную казнь для других- а за это меня не трогайте".
05.09.2017, 23:17
Гость: Думаю, что да

Интересно, если президент все-таки разрешит смертную казнь, Сергей Егоров за него проголосует?
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