Тверской стрелок согласился на высшую меру наказания

Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в Тверской области, готов понести любое наказание, вплоть до смертной казни.

«Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», - цитирует его заявление в суде «Интерфакс».

Ранее Егоров согласился с предъявленным ему обвинением, но при этом отказался давать показания в суде. Потерпевшие попросили о самом строгом для него наказании, а также предъявили иски о компенсации морального вреда на общую сумму в девять миллионов рублей.

Убийство в дачном поселке в Тверской области произошло в начале лета. По версии следствия, Егоров распивал алкоголь в компании дачников. В какой-то момент у них произошел конфликт на тему службы в армии. Егоров покинул компания, но затем вернулся с охотничьим ружьем и расстрелял девять человек.

