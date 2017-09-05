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Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия в Мьянме‍

09:02 5.09.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта kremlin.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта kremlin.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за реакцию на события в Мьянме.

"Я благодарю президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль", - написал глава Чечни в своём канале в Telegram.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси в ходе телефонной беседы выразили озабоченность в связи с событиями в Мьянме. Политики осудили насилие и призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.

Глава Чеченской республики призвал мировую общественность обратить внимание на столкновения в Мьянме. По его мнению, ООН ограничивается лишь выражением "озабоченности", однако этого, как считает Кадыров, недостаточно.

Кадыров также сравнил методы военных в Мьянме с надзирателями фашистских лагерей смерти и призвал соседние страны оказать помощь беженцам, а не закрывать свои границы.

Ранее сообщалось, что около 400 человек погибли в ходе операции армии Мьянмы против боевиков-рохинджа в штате Ракхайн, из них 30 — военнослужащие и полицейские, 370 — исламские боевики.

Темы: Чечня, Ислам, Исламистские экстремисты и террористы, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.09.2017, 14:02
Гость: Вопросик

Цитата: "Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за реакцию на события в Мьянме". У нас в стране объявился ещё один президент, который одобряет или не одобряет действия ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО, ВЫБРАННОГО НАРОДОМ президента? Что происходит? Почему этот человек так себя ведёт? Или ему Аллах так велит? А может, помутнение произошло и он заболел? Человек явно перепутал своё место. Иначе никак нельзя объяснить различные одобрения или неодобрения этого человека.
05.09.2017, 12:32
Гость: Никто не забыт и ничто не забыто

Короткая у ввп память.
05.09.2017, 12:12
Гость: Забыли

А война в чечне?
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