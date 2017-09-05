Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия в Мьянме‍

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за реакцию на события в Мьянме.

"Я благодарю президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль", - написал глава Чечни в своём канале в Telegram.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси в ходе телефонной беседы выразили озабоченность в связи с событиями в Мьянме. Политики осудили насилие и призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.

Глава Чеченской республики призвал мировую общественность обратить внимание на столкновения в Мьянме. По его мнению, ООН ограничивается лишь выражением "озабоченности", однако этого, как считает Кадыров, недостаточно.

Кадыров также сравнил методы военных в Мьянме с надзирателями фашистских лагерей смерти и призвал соседние страны оказать помощь беженцам, а не закрывать свои границы.

Ранее сообщалось, что около 400 человек погибли в ходе операции армии Мьянмы против боевиков-рохинджа в штате Ракхайн, из них 30 — военнослужащие и полицейские, 370 — исламские боевики.