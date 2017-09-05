Сбербанк планирует предоставлять населению госуслуги в своих отделениях

С 2019 года граждане России смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительское удостоверение в отделениях Сбербанка. О новом проекте финансового учреждения рассказал вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в рамках нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), начиная от выдачи российского паспорта и заканчивая регистрацией квартиры.

По словам Шарова, тестирование нового проекта будет идти в течение 2018 года, так как это принципиально новая модель обслуживания для банка.

"Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность", - цитирует Шарова ТАСС.

