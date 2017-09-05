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Сбербанк планирует предоставлять населению госуслуги в своих отделениях

08:36 5.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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С 2019 года граждане России смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительское удостоверение в отделениях Сбербанка. О новом проекте финансового учреждения рассказал вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в рамках нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), начиная от выдачи российского паспорта и заканчивая регистрацией квартиры. 

По  словам Шарова, тестирование нового проекта будет идти в течение 2018 года, так как это принципиально новая модель обслуживания для банка.

"Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность", - цитирует Шарова ТАСС.
 

Темы: Россия, Партия «Справедливая Россия», Сбербанк
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 17:20
Гость: Россиянин

Без интима?
05.09.2017, 16:54
Гость: именно этот вопрос

А вот насчёт Грефа я задавал вопрос в прямую линию с Президентом. Как вы понимаете - в ответ тишина.
05.09.2017, 13:04
Гость: да

потому, что он такой россиянин как мы марсиане.
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