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Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе

12:26 5.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В школе № 1 во вторник, 5 сентября, в подмосковной Ивантеевке подросток открыл огонь из пневматического оружия по окружающим. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию агентства подтвердили в управлении МВД по Московской области.

Сам нападавший уже задержан силовиками, но в результате случившегося есть пострадавшие. Был ли подросток учеником школы, не сообщается.

Как пишет телеграм-канал «Мэш», стрельбу устроил ученик 9А класса. Он пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом своего отца и петардами. Утверждается, что он выстрелил в голову учительнице информатики. РБК уточняет, что ее зовут Любовь Калмыкова.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, заявил, что учительница пострадала от удара молотком. При этом он добавил, что у нападавшего подростка также нашли пневматическое ружье. Также пострадали трое учеников, которые выпрыгнули из окон.

МЧС опровергло сообщения о том, что в школе произошел пожар из-за взрыва петард в классе. ТАСС пишет, что у подростка были дымовые шашки.

Темы: Происшествия, Российские школьники, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 13:34
Александр из Берлина

Подростковый возраст самый опастный.

И к тому же здесь, по видимому, имело место влияние стадности, распространённое на подростков.

Но есть всегда лидер в группе, которому подражают.

И парня наверное затравили в классе и он "съехал с катушек".

Учительница пострадала возможно по тому, что она не замечала (или делала вид, что не замечала) травлю.

Вот и парень не выдержал.

Кстати, влияние стадности у подростком можно было наблюдать в ноявре, декабре 2013 на Майдане.

Стадную подростковую майданною толпу умело направляли в нужое русло, что конечном итоге вылилось в захват власти, где учавствовали уже не подростки, а агрессивные подготовленные боевики фашистской организации "правого сектора" и "свободы".
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