Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе

В школе № 1 во вторник, 5 сентября, в подмосковной Ивантеевке подросток открыл огонь из пневматического оружия по окружающим. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию агентства подтвердили в управлении МВД по Московской области.

Сам нападавший уже задержан силовиками, но в результате случившегося есть пострадавшие. Был ли подросток учеником школы, не сообщается.

Как пишет телеграм-канал «Мэш», стрельбу устроил ученик 9А класса. Он пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом своего отца и петардами. Утверждается, что он выстрелил в голову учительнице информатики. РБК уточняет, что ее зовут Любовь Калмыкова.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, заявил, что учительница пострадала от удара молотком. При этом он добавил, что у нападавшего подростка также нашли пневматическое ружье. Также пострадали трое учеников, которые выпрыгнули из окон.

МЧС опровергло сообщения о том, что в школе произошел пожар из-за взрыва петард в классе. ТАСС пишет, что у подростка были дымовые шашки.