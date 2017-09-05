Россия подаст в суд на действия Вашингтона в отношении дипсобственности

Владимир Путин поручит министерству иностранных дел подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, Вашингтон лишил Россию возможности пользоваться имуществом страны, что является явным «нарушением имущественных прав российской стороны».

«Это действительно беспрецедентная вещь. Как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов — право владения, использования и распоряжения», - прокомментировал Путин.

Он отметил, что Вашингтон имел право сократить число российских дипломатических учреждений, но сделал это «в хамской манере, которая не украшает» администрацию США.

В конце 2016 года администрация президента Барака Обамы закрыла доступ к двум жилым комплексам, так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В августе текущего года власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Москве действия Вашингтона назвали «рейдерским захватом» российской дипломатической собственности.