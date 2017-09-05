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Россия подаст в суд на действия Вашингтона в отношении дипсобственности

10:37 5.09.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Владимир Путин поручит министерству иностранных дел подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, Вашингтон лишил Россию возможности пользоваться имуществом страны, что является явным «нарушением имущественных прав российской стороны».

«Это действительно беспрецедентная вещь. Как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов — право владения, использования и распоряжения», - прокомментировал Путин.

Он отметил, что Вашингтон имел право сократить число российских дипломатических учреждений, но сделал это «в хамской манере, которая не украшает» администрацию США.

В конце 2016 года администрация президента Барака Обамы закрыла доступ к двум жилым комплексам, так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В августе текущего года власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Москве действия Вашингтона назвали «рейдерским захватом» российской дипломатической собственности. 

Темы: Россия, США, Международная политика, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 15:35
Федору

"Блажен,кто верует....",СТРАСТИ НЕ ТОЛЬКО НЕ УЛЯГУТСЯ,А ЕЩЕ БОЛЕЕ УСУГУБЯТСЯ!И в Кремле к этому НЕ ГОТОВЫ,в отличии от Вашингтона.
05.09.2017, 15:31
Росе

Это не шахматы,"ход" и останется "ходом" ,не более,результатов НЕ БУДЕТ,КАК И "ОТЖАТОЙ" ДИПСОБСТВЕННОСТИ.Россию уже давно амеры "послали" и у себя законодательно затвердили.Сомневаюсь,что не будет "продолженья"от "друзей и партнеров",как и в России ,Кремль продолжит "утиратся"и "подавать в суды"различных уровней.
05.09.2017, 15:23
Трезвому

Для "питерских" в Кремле бесполезно напоминать:"про божью росу,...","дух в палатах чижолый",а проветрить некому и не дадут.Все останется в ближайшее время по-прежнему,"как фабрика выпускала калоши,так и будет выпускать".
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