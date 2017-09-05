Путин прокомментировал дело против Кирилла Серебренникова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовное дело против режиссера Кирилла Серебренникова никак не связано со сферой его деятельности. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в китайском Сямэне.

В качестве примера российский лидер привел ряд других уголовных дел против деятелей культуры: «У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?»

Владимир Путин отметил, что Серебренникову «за два-три года» по линии федерального и московского бюджетов выделили в общей сложности миллиард рублей. По словам Путина, если бы власти хотели ограничить его творчество, то «просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом».

«К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег», — заметил Путин. Вину Серебренникова может определить только суд, добавил он.

С августа 2017-го Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, компания режиссера «Седьмая студия» похитила 68 миллионов рублей, которые были выделены на театральные постановки.