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Путин прокомментировал дело против Кирилла Серебренникова

10:50 5.09.2017
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовное дело против режиссера Кирилла Серебренникова никак не связано со сферой его деятельности. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в китайском Сямэне.

В качестве примера российский лидер привел ряд других уголовных дел против деятелей культуры: «У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?»

Владимир Путин отметил, что Серебренникову «за два-три года» по линии федерального и московского бюджетов выделили в общей сложности миллиард рублей. По словам Путина, если бы власти хотели ограничить его творчество, то «просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом».

«К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег», — заметил Путин. Вину Серебренникова может определить только суд, добавил он.

С августа 2017-го Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, компания режиссера «Седьмая студия» похитила 68 миллионов рублей, которые были выделены на театральные постановки.

Темы: Россия, Театр в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 17:06
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Путин не объяснил избирательность "проверок". Сказал,вроде, что даже Михалков не застрахован. Но ведь его не проверяют, и офшоры виоланчелиста не проверяют, и виллы Онвамнедимона, и часы (по цене равной бюджету проектов Серебренникова за пять лет) Пескова с его отыхом на невозможных яхтах....
05.09.2017, 16:52
селину

А кто-то из тут брызжущих слюной хоть один спектакль этого Серебренникова видел? Сразу оговорюсь, я абсолютно не защищаю его и не являюсь поклонником подобного творчества. Но всё же? То насчёт "Матильды" возня бесноватых, хотя фильм НИКТО практически не видел. Теперь тут. Виноват - пусть садят. Но рассуждения всяких селиных о том что есть культура, а что нет, ну даже уже и не смешно.
05.09.2017, 15:41
Меньше Диором обливайтесь,

тогда и не один глоток воздуха сделаете
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