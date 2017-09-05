Песков опроверг слухи о выдвинутых Путиным требованиях к Литве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Владимир Путин в 2010 году выставил ей список требований, который должна выполнить Литва.

«Нет. Это неправда», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

До этого Грибаускайте утверждала, что «с самой первой встречи» с Путиным «получила список требований, которые должна выполнять Литва», чтобы сохранить хорошие отношения с Россией. Так, в списке якобы требовалось не строить атомную станцию на территории Литвы и «обязательно сотрудничать» с Москвой.

«Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом», — заявила президент прибалтийскому информационному агентству Delfi.

Грибаускайте и Владимир Путин встретились в начале 2010 года на форуме в Финляндии. Это была первая двусторонняя встреча на высшем уровне после 2001 года. В 2010 году российский лидер занимал пост премьер-министра.