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Песков опроверг слухи о выдвинутых Путиным требованиях к Литве

15:37 5.09.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Владимир Путин в 2010 году выставил ей список требований, который должна выполнить Литва.

«Нет. Это неправда», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

До этого Грибаускайте утверждала, что «с самой первой встречи» с Путиным «получила список требований, которые должна выполнять Литва», чтобы сохранить хорошие отношения с Россией. Так, в списке якобы требовалось не строить атомную станцию на территории Литвы и «обязательно сотрудничать» с Москвой.

«Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом», — заявила президент прибалтийскому информационному агентству Delfi.

Грибаускайте и Владимир Путин встретились в начале 2010 года на форуме в Финляндии. Это была первая двусторонняя встреча на высшем уровне после 2001 года. В 2010 году российский лидер занимал пост премьер-министра.

Темы: Литва, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 22:56
Катапуся

Даля сказала, что она на его трепотню не обращает внимание. Очень зря, я всегда с интересом слушаю трепотню нашего президента. Его искусству можно поучиться.
05.09.2017, 21:49
Беларус

Вы ватники одурманены по полной программе. При совке у меня был начальник который говорил- По данному вопросу есть два мнения. Первое это моё и второе -НЕПРАВИЛЬНОЕ. По правде он был самодур.
Так вот к чему я сделал такое длинное отступление-ВАС ТАКИХ САМОДУРОВ В РОССИИ 85%. Вы уже не можете воспринимать никакого другого мнения кроме того которое вам внушило ваше СМИ. Ну а все СМИ в России это только государственные. Ну и если ещё кроме ваты есть остатки мозгов делай вывод.... и не гавкай.
05.09.2017, 20:58
2017

Я тоже всё время удивляюсь такой метаморфозе, не устаю удивляться...
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