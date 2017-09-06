Вынесен первый приговор после акции 12 июня в Москве

Судья Тверского районного суда Москвы Мария Сизинцева в среду, 6 сентября, приговорила Расима Искакова к двум с половиной годам колонии общего режима за нападение на полицейских на акции 12 июня. Об этом сообщает "Медиазона".

Отмечается, что Искакова признали виновным по двум эпизодам нападения на стражей порядка, которых он, по версии следствия, ударил ногой в спину. Сначала в деле был еще один эпизод, а также статья о хулиганстве, но их убрали. Обвинение просило приговорить Искакова к трем годам колонии.

Искаков расстройствами психики не страдает и в полной мере осознавал общественную опасность своих действий, замечает судья. Преступление он совершил в состоянии полной вменяемости. Сам Искаков признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке — без изучения доказательств и привлечения свидетелей.

На акции 12 июня 2017 года Расима Искакова сначала задержали за брошенную в толпу петарду, но потом отпустили. Его арестовали 30 июня. Приговор Искакову — первый после несогласованной протестной акции 12 июня в центре Москвы. После нее также был задержан школьник Михаил Галяшкин, его подозревают в распылении газового баллончика в лицо силовику.

Ранее в Санкт-Петербурге шахматист Владимир Абросимов был приговорен к 100 тысячам рублей штрафа за нападение на бойца ОМОН. Обвинение просило для него год лишения свободы условно.