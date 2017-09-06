Сечин прокомментировал получение Улюкаевым взятки

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Алексей Улюкаев совершил преступление, потребовав взятку за согласование сделки по приватизации госпакета «Башнефти». Об этом сообщает "Интерфакс".

«Находясь в должности министра [экономического развития], Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузил в машину и сам уехал», — сообщил Сечин журналистам.

«В соответствии с Уголовным кодексом РФ — это преступление, то есть не о чем даже говорить», — подчеркнул глава «Роснефти».

Днем ранее на заседании суда по делу Алексея Улюкаева были зачитаны показания, из которых следовало, что во время задержания в штаб-квартире «Роснефти» он заявил, что в сумке, переданной ему Игорем Сечиным, находится вино. По данным прокуратуры, в сумке находились два миллиона долларов.

Во время суда также была зачитана расшифровка записи, которую во время встречи с экс-министром вел Игорь Сечин при помощи специального оборудования. В разговоре министра и главы «Роснефти» упоминается «корзиночка». По версии следователей, речь идет о взятке, которую Сечин передал Улюкаеву.