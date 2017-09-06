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Сечин прокомментировал получение Улюкаевым взятки

11:16 6.09.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Алексей Улюкаев совершил преступление, потребовав взятку за согласование сделки по приватизации госпакета «Башнефти». Об этом сообщает "Интерфакс".

«Находясь в должности министра [экономического развития], Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузил в машину и сам уехал», — сообщил Сечин журналистам.

«В соответствии с Уголовным кодексом РФ — это преступление, то есть не о чем даже говорить», — подчеркнул глава «Роснефти».

Днем ранее на заседании суда по делу Алексея Улюкаева были зачитаны показания, из которых следовало, что во время задержания в штаб-квартире «Роснефти» он заявил, что в сумке, переданной ему Игорем Сечиным, находится вино. По данным прокуратуры, в сумке находились два миллиона долларов.

Во время суда также была зачитана расшифровка записи, которую во время встречи с экс-министром вел Игорь Сечин при помощи специального оборудования. В разговоре министра и главы «Роснефти» упоминается «корзиночка». По версии следователей, речь идет о взятке, которую Сечин передал Улюкаеву.

Темы: Расследования в России, Башнефть, Министерство экономического развития РФ, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2017, 16:08
Гость: Да-да

Укропчик там, лучок, капусточка...
06.09.2017, 16:07
Гость: А вот и нет!

Не сам я уехал! У меня шофер! Он и отвез меня!
06.09.2017, 16:00
Гость: что будет продолжение?

чубайс,кудрин,грефф,рыжков,явлинский,хакамада,горбачёв,винидиктов,сванидзе............?
Все комментарии (19)
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