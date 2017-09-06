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МИД РФ не принял оправдания США по поводу обысков в дипобъектах

20:58 6.09.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
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В Москве назвали неуместными попытки властей США оправдать вторжение американских спецслужб в здания российской дипмиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

«Однако оправдания таким возмутительным акциям нет и быть не может», - цитирует ее агентство.

Захарова подчеркнуло, что вторжение носило незаконный характер и фактически представляло из себя обыск, хотя американская сторона предпочитает называть это «осмотрами» или инспекциями».

По словам представителя ведомства, в зданиях дипмиссии о сих пор присутствуют американские «люди в штатском», а на прилегающей территории дежурит вооруженная полиция. Внутри генконсульства американцы ведут какие-то работы. В целом Захарова сравнила их действия с оккупацией.

Ранее власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем они заявили, что в зданиях российской дипмиссии необходимо провести осмотры. При этом было отмечено, что если силовиков не впустят внутрь, то они выломают двери.
 

Темы: Россия, Отношения России и США, Посольства и консульства в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 21:52
Роман

Автор уверен что это были "оправдания" а не просто "официальная позиция"?
06.09.2017, 21:52
полухохол

Сказали,назвали,подчеркнули,не приняли,возмутительные акции,.....слова,слова,словеса,словоблудие ,вот и весь "ответ Чемберлену".Молчали бы уж лучше,защитники "международного права и здравого смысла".
06.09.2017, 21:44
Обыкновенный фашизм,

что еще можно сказать по этому поводу.
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