МИД РФ не принял оправдания США по поводу обысков в дипобъектах

В Москве назвали неуместными попытки властей США оправдать вторжение американских спецслужб в здания российской дипмиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

«Однако оправдания таким возмутительным акциям нет и быть не может», - цитирует ее агентство.

Захарова подчеркнуло, что вторжение носило незаконный характер и фактически представляло из себя обыск, хотя американская сторона предпочитает называть это «осмотрами» или инспекциями».

По словам представителя ведомства, в зданиях дипмиссии о сих пор присутствуют американские «люди в штатском», а на прилегающей территории дежурит вооруженная полиция. Внутри генконсульства американцы ведут какие-то работы. В целом Захарова сравнила их действия с оккупацией.

Ранее власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем они заявили, что в зданиях российской дипмиссии необходимо провести осмотры. При этом было отмечено, что если силовиков не впустят внутрь, то они выломают двери.

