Роспотребнадзор предложил отказаться от термина «безалкогольное пиво»

Роспотребнадзор предлагает полностью отказаться от термина «безалкогольное пиво», пишет РИА Новости.

По мнению главы ведомства Анны Поповой, употребление данного термина является скрытой рекламой пива. А применение самого термина «пиво» к продукту, который таковым не является, некорректно.

«Наша задача — в принципе поменять ситуацию и отрегулировать определение технического регламента. Если это безалкогольный напиток, то почему он называется пиво? Пиво — это результвт брожения, брожения безалкогольного быть не должно», - заявила она.

Некорректная терминология, по ее мнению, является основной проблемой скрытой рекламы пива.