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Роспотребнадзор предложил отказаться от термина «безалкогольное пиво»

14:41 6.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор предлагает полностью отказаться от термина «безалкогольное пиво», пишет РИА Новости.

По мнению главы ведомства Анны Поповой, употребление данного термина является скрытой рекламой пива. А применение самого термина «пиво» к продукту, который таковым не является, некорректно.

«Наша задача — в принципе поменять ситуацию и отрегулировать определение технического регламента. Если это безалкогольный напиток, то почему он называется пиво? Пиво — это результвт брожения, брожения безалкогольного быть не должно», - заявила она.

Некорректная терминология, по ее мнению, является основной проблемой скрытой рекламы пива.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Производство и продажа алкоголя, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 19:27
Гость: А давайте...

Всё запретим.По моему еще Высоцкий к этому призывал в шуточной песенке.
06.09.2017, 18:24
Гость: гугл им в помощь

Безалкогольное пиво это обычное пиво из которого выпаривается весь алкоголь. Технология производства остаётся как у обычного пива, что его теперь нарзаном называть? Хотя ГД и не до этого додумается.
06.09.2017, 17:54
Гость: Махмут

Пиво — это результвт брожения, брожения безалкогольного быть не должно», - заявила она.
- Она действительно считает, что безалкогольное пиво получается без брожения?
Если брать пивные консервы, то там и алкогольное пиво получено без брожения. А как же безалкогольное брожение кваса, простокваши, кумыса, капусты, кислых щей - его тоже не должно быть? Запретить и не пущать.
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