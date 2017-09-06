Директор подмосковной школы проигнорировал угрозы ученика о теракте

Директор школы № 1 в Ивантеевке (Московская область) проигнорировал заявления учеников, которые говорили, их одноклассник планирует устроить теракт. Об этом в среду заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает "Интерфакс".

«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», — сказала она.

Мишонова также отметила, что родители напавшего ученика сами подарили ему пневматическое ружье, так как знали, что он увлекается оружием.

Является ли директор учебного заведения подозреваемым по возбужденному накануне делу о халатности, не уточняется.

Накануне ученик 9-го класса пришел в ивантеевскую школу с пневматическим ружьем, кухонным топориком и самодельными петардами. Он напал на учительницу, которая получила травму головы. Из-за нападения трое учеников школы попытались спастись через окно, в результате чего также получили травмы. Нападавший ученик был задержан. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.