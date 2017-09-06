СКР попросит суд арестовать школьника из Ивантеевки

Следствие направит в суд ходатайство об избрании девятикласснику, устроившему стрельбу в ивантеевской школе, меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Она отметила, что в ходе расследования действия подростка были дополнительно квалифицированы как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, пункты «а», «б», «е» и части 2 статьи 105 УК РФ). Наряду с этим следователи изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых и орудия преступления.

Примечательно, что пневматику, из которой школьник открыл стрельбу, ему подарили родители, передает «Интерфакс» со ссылкой на омбудсмена Московской области Ксению Мишонову.

Инцидент в ивантеевской школе произошел 5 сентября. Ученик девятого класса, опоздав на урок, поссорился с учительницей и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем он начал стрелять из пневматики и разбрасывать самодельные взрывпакеты. Помимо педагога пострадали трое школьников. Нападавший был задержан и в отношении него возбуждено дело о хулиганстве.

