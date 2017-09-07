В Москве вынесли приговор захватившему заложников в банке

Предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в одном из столичных банков, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Вердикт вынес Московский окружной военный суд. Он признал Петросяна виновным в терроризме и захвате заложников. Согласно приговору, отбывать наказание предприниматель будет в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в августе 2016 года. Петросян зашел в отделение Ситибанка в центре столицы с коробкой, из которой торчали провода. Угрожая взрывом, он захватил находившихся в банке четверых человек в заложники. Некоторое врем спустя, он всех освободил и сдался полиции. Взрывного устройства при нем не было.

По словам Петросяна, он неоднократно указывал властям на проблемы предпринимателей (свои, в том числе) и предлагал инициативы по их решению. Не получая ответа, он решил обратить на себя внимание нападением на банк.

