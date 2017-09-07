Названы самые экологически чистые и грязные регионы России

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила Экологический рейтинг субъектов РФ по итогам лета 2017 года.

Как пишет RT, в рейтинге представлены все 85 российских субъектов. Наиболее экологически чистыми регионами по-прежнему остаются Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е место) и Алтайский край (3-е место).

Впервые в пятерку самых экологически чистых регионов страны вошел Санкт-Петербург, оказавшийся на 4-м месте. Москва же занимает 7-е место рейтинга. Отмечается, для улучшения ситуации, властям столицы необходимо решить проблему с вредными выбросами в атмосферу.

В первую десятку самых экологически чистых регионов вошли также Мурманская область, Чувашская Республика, Ульяновская, Курская и Белгородская области.

Хуже всего с экологией обстоят дела в Свердловской области, которая занимает последнее место рейтинга. Это связано с тем, что там располагаются такие предприятия как «Уралвагонзавод», который является одним из крупнейших предприятий страны, завязанном на производстве и переработке металлургии.

Среди худших по экологии регионов значатся Челябинская, Московская, Ленинградская, Брянская, Оренбургская, Иркутская области, Севастополь, Республика Бурятия и Еврейская автономная область.