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Названы самые экологически чистые и грязные регионы России

10:56 7.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила Экологический рейтинг субъектов РФ по итогам лета 2017 года.

Как пишет RT, в рейтинге представлены все 85 российских субъектов. Наиболее экологически чистыми регионами по-прежнему остаются Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е место) и Алтайский край (3-е место).

Впервые в пятерку самых экологически чистых регионов страны вошел Санкт-Петербург, оказавшийся на 4-м месте. Москва же занимает 7-е место рейтинга. Отмечается, для улучшения ситуации, властям столицы необходимо решить проблему с вредными выбросами в атмосферу.

В первую десятку самых экологически чистых регионов вошли также Мурманская область, Чувашская Республика, Ульяновская, Курская и Белгородская области.

Хуже всего с экологией обстоят дела в Свердловской области, которая занимает последнее место рейтинга. Это связано с тем, что там располагаются такие предприятия как «Уралвагонзавод», который является одним из крупнейших предприятий страны, завязанном на производстве и переработке металлургии.

Среди худших по экологии регионов значатся Челябинская, Московская, Ленинградская, Брянская, Оренбургская, Иркутская области, Севастополь, Республика Бурятия и Еврейская автономная область.

Темы: Россия, Антропогенное воздействие на экологическую обстановку, Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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07.09.2017, 12:47
Sauvignon Blanc Babich NZ

Иркутская область в этом рейтинге это осторожный способ как сказать, что засрали Байкал.
А притом загадить Байкал это уже что то большее чем маленькая свалка в микрорайоне. Это пресная вода в обьеме Каспийского моря. Китайцы вам за это спасибо не скажут.
07.09.2017, 11:50
Причина

А в чем причина плохой экологии в Брянской области:радиоактивное заражение после чернобыльской аварии или много предприятий построили без очистных сооружений?
07.09.2017, 11:43
А чего удивляться?

Сосредоточили всю "грязную" промышленность в нескольких регионах. Я понимаю, металлургия нужна, но можно как-то рассосредоточить это по стране, задыхаемся, мля, однако.
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