Защита попросит суд оставить ивантеевского стрелка дома

Защита подростка, устроившего стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, попросит суд отправить его под домашний арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Виктора Запрудского.

По словам юриста, в этом случае школьник сможет продолжать обучение. Какие-либо комментарии по делу адвокат дать отказался, сообщив только, что его подзащитный сожалеет о содеянном и просит извинения у потерпевших.

Инцидент в Ивантеевке произошел в начале недели. Девятиклассник ударил кухонным топориком по голове учительницу, а затем устроил в классе пальбу из пневматики и разбрасывал самодельные взрывпакеты. В результате пострадали еще трое учеников.

Первоначально по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Позднее действия подростка следователи дополнительно квалифицировали как покушение на убийство. В СКР заявили, что будут ходатайствовать об аресте подростка.

