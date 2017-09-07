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Защита попросит суд оставить ивантеевского стрелка дома

18:45 7.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Защита подростка, устроившего стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, попросит суд отправить его под домашний арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Виктора Запрудского.

По словам юриста, в этом случае школьник сможет продолжать обучение. Какие-либо комментарии по делу адвокат дать отказался, сообщив только, что его подзащитный сожалеет о содеянном и просит извинения у потерпевших.

Инцидент в Ивантеевке произошел в начале недели. Девятиклассник ударил кухонным топориком по голове учительницу, а затем устроил в классе пальбу из пневматики и разбрасывал самодельные взрывпакеты. В результате пострадали еще трое учеников.

Первоначально по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Позднее действия подростка следователи дополнительно квалифицировали как покушение на убийство. В СКР заявили, что будут ходатайствовать об аресте подростка.
 

Темы: Россия, Московская область, Расследование преступлений в России, Российские школьники
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2017, 20:51
полухохол

Это не Улюкаев и не "модный режиссер",явно психика страдает,вполне реальна стрельба из оружия ,спрятаного дома или "не дай Бог",сведения счета с жизнью.Родители здесь не гарантия .
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