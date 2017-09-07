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Омбудсмен МО предложила нанимать для охраны школ крепких людей

21:45 7.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В настоящее время школьные охранники не готовы «ни к современным вызовам, ни к современным подросткам». Такого мнения придерживается уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова.

По ее словам, сегодня охрана в большинстве школ номинальная. Ситуацию необходимо изменить – нанимать в качестве охранников «крепких мужчин и женщин», которые прошли специальный инструктаж, передает «Интерфакс».

Поводом для обсуждения ситуации с безопасностью в школах стал инцидент в Ивантеевке. Там в начале недели подросток ударил учителя кухонным топориком, а затем устроил взрывы и стрельбу из пневматики. В результате в общей сложности пострадали четыре человека.

Школьник задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. По словам адвоката, подросток раскаивается в содеянном и просит у пострадавших прощения.
 

Темы: Россия, Московская область, Происшествия, Российские школьники, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 04:56
Гость: Евгений В

Во что эта коррупционно-воровская власть превратила когда то добрую русскую Россию? Это называется: "Дожили..."
08.09.2017, 00:53
Гость: Дожили

нанимать в качестве ШКОЛЬНЫХ охранников «крепких мужчин и женщин», которые прошли специальный инструктаж====

Как мы учились в советской школе без охраны???
08.09.2017, 00:17
Гость: охотник за бакланами

Охрана в школах создана вовсе не для охраны ,а для удоев вымени людской .
Ждите увеличения платы за охрану .Бамбария керкуду!
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