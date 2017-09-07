Омбудсмен МО предложила нанимать для охраны школ крепких людей

В настоящее время школьные охранники не готовы «ни к современным вызовам, ни к современным подросткам». Такого мнения придерживается уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова.

По ее словам, сегодня охрана в большинстве школ номинальная. Ситуацию необходимо изменить – нанимать в качестве охранников «крепких мужчин и женщин», которые прошли специальный инструктаж, передает «Интерфакс».

Поводом для обсуждения ситуации с безопасностью в школах стал инцидент в Ивантеевке. Там в начале недели подросток ударил учителя кухонным топориком, а затем устроил взрывы и стрельбу из пневматики. В результате в общей сложности пострадали четыре человека.

Школьник задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. По словам адвоката, подросток раскаивается в содеянном и просит у пострадавших прощения.

